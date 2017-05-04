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Шахтер претендует на первую корзину при посеве Лиги чемпионов

«Шахтер» может попасть в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2017/18

  • 04.05.2017 08:21
  • 1712 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер. Паулу Фонсека
В первую очередь для этого «горнякам» нужно де-факто оформить чемпионский титул в Украине. Шахтеру требуется всего одна победа в оставшихся пяти матчах чемпионата, чтобы досрочно гарантировать себе золотые медали первенства.
 
Вторым условием для того, чтобы «Шахтер» попал в первую корзину является не выигрыш мадридским Атлетико текущего розыгрыша Лиги чемпионов и сохранение «Реалом», «Монако» и «Ювентусом» лидерства в турнирных таблицах своих чемпионатов к их финишу.
 
В этой ситуации победитель Лиги чемпионов-2016/17 точно будет чемпионом своей страны, а потому восьмую позицию в первой корзине займет чемпион Украины, согласно рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА.
 
Благодаря этому «горняки» на групповой стадии не сыграют против чемпионов Испании, Германии, Англии, Италии, Франции и Португалии, а с представителями России УЕФА и так разведет украинские клубы.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Олександр Вікторович
      Олександр Вікторович, 04.05.2017 09:08
    -2
    Новини з області фантастики (маю на увазі перемогу Атлетіко в ЛЧ )
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    Пионер
    online
    Пионер, 04.05.2017 09:10
    0
    Это вполне реально что все так и сложиться, но выше головы не прыгнешь, нынешние футболисты не уровень золотого состава который выиграл ЛЕ... Виллиан, Фернандиньйо, Мхитарян, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Жадсон... тот же Луис Адриано, как бы смешно это не звучало но лучше форварда у Шахтёра пока не было...
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    Пионер
    online
    Пионер, 04.05.2017 09:13
    +2
    Олександр Вікторович, 04.05.2017 09:08
    Новини з області фантастики (маю на увазі перемогу Атлетіко в ЛЧ )
    Если внимательно почитать то увидишь там НЕ выигрыш и вся суть чтобы ЛЧ выиграл чемпион своей страны Реал либо Юве либо Монако но никак НЕ Атлетико
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 04.05.2017 09:19
    0
    все очень реально
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    Хрюн Моржов
    online
      Хрюн Моржов, 04.05.2017 09:20
    0
    Применительно посеву, словечко "претендует" звучит очень забавно.
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