Шахтер претендует на первую корзину при посеве Лиги чемпионов

В первую очередь для этого «горнякам» нужно де-факто оформить чемпионский титул в Украине. Шахтеру требуется всего одна победа в оставшихся пяти матчах чемпионата, чтобы досрочно гарантировать себе золотые медали первенства.

Вторым условием для того, чтобы «Шахтер» попал в первую корзину является не выигрыш мадридским Атлетико текущего розыгрыша Лиги чемпионов и сохранение «Реалом», «Монако» и «Ювентусом» лидерства в турнирных таблицах своих чемпионатов к их финишу.

В этой ситуации победитель Лиги чемпионов-2016/17 точно будет чемпионом своей страны, а потому восьмую позицию в первой корзине займет чемпион Украины, согласно рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря этому «горняки» на групповой стадии не сыграют против чемпионов Испании, Германии, Англии, Италии, Франции и Португалии, а с представителями России УЕФА и так разведет украинские клубы.