Джиджи БУФФОН: «Хочу закончить карьеру так, чтобы людям было грустно»

После матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» своими впечатлениями поделился голкипер «Ювентуса» Джиджи Буффон.

- Команда играла хорошо. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы не возникло проблем во втором матче, - говорит Буффон. - Еще после матчей с «Барселоной» я говорил, что мы работаем каждый день, чтобы стать лучше. У нас не так много времени, но команда использует его по максимуму.

Моя цель состоит в том, чтобы доказать, что я заслуживаю свое место. Хочу закончить свою карьеру так, чтобы люди говорили, что им грустно от этого. Не слежу за своими сэйвами и статистикой, но стараюсь всегда быть готовым к тому, что команде может понадобиться моя помощь. До тех пор, пока я это делаю, чувствую себя счастливым.