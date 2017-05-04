Стаменковіч і Паньків проти Карпат не зіграють

Мілош Стаменковіч та Юрій Паньків пропустять поєдинок із львівськими «Карпатами», що відбудеться 7 травня у Дніпрі. Обидва футболісти відбувають одноматчеву дискваліфікацію через перебір жовтих карток. До слова, у 27-му турі Ліги Парі-Матч «Сталь» гостювала у Полтаві, де поступилась місцевій «Ворсклі» з рахунком 2:0.

Юрій Паньків та Мілош Стаменковіч є незмінними гравцями основного складу кам’янців. У сезоні 2016/2017 років воротар Паньків захищав ворота рідного клубу у 26-ти матчах. При чому, у кожному поєдинку Юрій виходив на поле у стартовій одинадцятці головного тренера. Те ж саме можна сказати і про Стаменковіча, котрий з початку сезону пропустив всього кілька поєдинків.

Нагадаємо, що зі сталеварами також не зіграє Олексій Дитятьєв. У грі в Кропивницькому карпатівець отримав пряму червону картку та дивився закінчення драматичного матчу вже з підтрибунного приміщення.