Сергій РАФАЇЛОВ: «У футбол повинно прийти більше грошей»

Генеральний директор «Зорі» прокоментував запуск наступного року відеоповторів у футболі.

- Я спілкувався з представниками ФІФА на цю тему, - каже Сергій Рафаїлов. - Вони назвали мені вартість такого обладнання: від 200 до 250 тисяч євро, залежно від стадіону, від наявності на ньому мережі комунікацій. Більше того, у ФІФА мене запевнили, що на першому етапі ці системи встановлюватимуть коштом ФІФА.

На мій погляд, з введенням цих систем у футбол повинно прийти більше грошей. Чому? Бо з'являться рекламні паузи. Так, це позначиться на динаміці гри, але в телебачення буде можливість для запуску рекламних роликів. У першу чергу, гроші у футбол підуть в Америці. Які там найбагатші види спорту? Баскетбол, хокей, бейсбол... Бо там є рекламні паузи, а в соккері (футболі) їх немає, тому футбол в США не на надто високому рівні.

Другий плюс, зменшиться можливість маніпулювати результатом матчу. І хоча спірних моментів у нас виникає не так багато, два-три за матч, але інколи вони мають визначальний вплив на результат. Тому введення цієї системи - це позитивний момент. Зрозуміло, що кожне нововведення не може сприйматися однозначно, завжди будуть дискусії. Але електроніка покликана зробити вид спорту більш телевізійним і більш популярним. Тому це непогано...