Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Дани Алвеш увлекся атакой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от игры против «Монако» (2:0).

- Нам сегодня было очень нелегко, - говорит Аллегри. - «Монако» - очень техничная команда. Мы допустили несколько ошибок, когда Дани Алвеш слишком увлекся атакой, а Буффон сделал отличный сэйв при счете 0:0. У нас были ошибки в обороне, но в целом я доволен. Теперь надо настроиться на ответный матч, это будет сложная игра.

Сейчас я очень зол на Пьянича. Он может стать одним из лучших полузащитников мира, но каждый раз при неточной передаче ведет себя так, будто наступил конец света. Ему нужно оставаться спокойным. А так он не полностью использует свой потенциал.