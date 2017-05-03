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Монако
0:2
Ювентус
03.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Монако — Ювентус — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Ювентус»

  • 04.05.2017 07:51
  • 1137 просмотров
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Метки
ФК Ювентус. «Монако» — «Ювентус»
© ФК Ювентус. «Монако» — «Ювентус»

В первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Ювентус» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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