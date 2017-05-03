Применительно посеву, словечко "претендует" звучит очень забавно.

все очень реально

Если внимательно почитать то увидишь там НЕ выигрыш и вся суть чтобы ЛЧ выиграл чемпион своей стр...

Это вполне реально что все так и сложиться, но выше головы не прыгнешь, нынешние футболисты не ур...

Новини з області фантастики (маю на увазі перемогу Атлетіко в ЛЧ )