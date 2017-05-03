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Ювентус увозит комфортную победу из Монако

«Старая синьора» в непростой борьбе смогла одолеть французскую сенсацию

  • 03.05.2017 23:33
  • 1006 просмотров
  • 11 комментария
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Ювентус увозит комфортную победу из Монако
Похоже, сегодня мы узнали второго финалиста Лиги чемпионов. После уверенной по игре и по результату победы мадридского «Реала» над «Атлетико» уверенную по счету, но не столь уверенную по игре викторию добыл и «Ювентус» над «Монако». Думаю, уже сейчас можно говорить, что никакой сенсации не произойдет и команды, которых изначально букмекеры списывали со счетов, не смогут выбить из розыгрыша Лиги чемпионов более именитых соперников.
 
Как футбольному болельщику, мне обидно, что симпатичной и очень динамичной команде Леонарду Жардима не удалось добыть в этом матче хотя бы ничейный результат, который она, безусловно, заслуживала. Но известная истина - на решающих стадиях футбольных турниров побеждает именно та команда, которая имеет больше опыта. Та команда, которая не первый год строится и играет вместе. И хоть к «Ювентус» под эту характеристику подходит лишь частично, но даже теряя ежегодно своих ведущих футболистов, руководство «старой синьоры» находит им достойную замену.
 
Естественно, что главным козырем в этой победе для Массимилиано Аллегри была оборона, которая является одной из самых организованных в Европе. Однако и она трещала по швам, когда «монегаски» на первых минутах предложили сопернику очень серьезный прессинг на всех участках поля с быстрыми выходами из обороны в атаку. Очередной блестящий матч провел 18-летний Килиан Мбаппе, который заставил попотеть уважаемых защитников и вратаря «Юве».
 
Однако уже вторая опасная атака «старой синьоры» в матче увенчалась для нее успехом. Дани Алвеш получил пас на правом углу штрафной и в бразильском стиле пяткой сбросил мяч ближе к центру на набегающего Гонсало Игуаина. Для аргентинского голеодора такие моменты - как пенальти, что он и доказал, оставив не у дел Даниеля Субашича. Наверное, этот момент стал переломным в матче, поскольку мы уже не увидели того «Монако», который разбивал в одни ворота «Манчестер Сити» и без проблем обыгрывал «Боруссию» Дортмунд.
 
Во втором тайме «Ювентус» избрал уже свой излюбленный стиль, пытаясь словить соперника на контратаках. И это у них чудесно получилось, когда тот же Дани Алвеш, безусловный герой матча, со своего правого фланга отдал ювелирную передачу в штрафную на Игуаина и аргентинец подписал приговор для французского клуба, который, впрочем, может гордиться тем, как для них складывается текущий сезон.
 
Максим ГРОЗНЫЙ


 
«Монако» - «Ювентус» - 0:2
Голы: Гонсало Игуаин, 29, 59.
«Монако»: Даниель Субашич, Бернарду Силва (Альмами Туре, '81), Джибриль Сидибе, Жемерсон, Камил Глик, Фабиньо, Тьемуа Бакайоко (Жоау Моутинью, '66), Набиль Дирар, Тома Лемар (Валере Жермен, '67), Килиан Мбаппе, Фалькао.
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Миралем Пьянич (Марио Лемина, '89), Клаудио Маркизио (Томас Ринкон, '81), Гонсало Игуаин (Хуан Куадрадо, '77), Марио Манджукич, Пауло Дибала.
Предупреждения: Фабиньо, 37. - Леонардо Бонуччи, 21. Клаудио Маркизио, 58. Джорджио Кьеллини, 69.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    hater of haters
      hater of haters, 03.05.2017 23:36
    +7
    Кажись, сказочке конец.
    Очередной привет руководству Барселоны, которое так бездарно слило Алвеса))
    Лично я выделил бы ещё Жука - как он отпахал сегодня в обороне
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    ManUtd
      ManUtd, 03.05.2017 23:36
    +12
    Тифози Юве рады, что Иугаин не завершил карьеру после поражения Наполи от Днепра)))
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    karaim2011
    online
      karaim2011, 03.05.2017 23:37
    +1
    Как там прогноз Селезнева?))
    Я говорил, что забьют не меньше двух!
    Конечно ожидал от Монако большего результата, но впринципе прогнозируемо;)
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    deN.
      deN., 03.05.2017 23:37
    0
    от кому зараз цікаво буде дивитись оці матчі відповіді:
    Юве - Монако
    Атлетіко - Реал
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    NATSGUL
      NATSGUL, 03.05.2017 23:40
    -7
    Монако понравился больше(больше движения по полю и голевых моментов), но опыта не хватает, а где-то и везения,а где-то, чтоб судья видел не только руки у Монако, но хоть иногда и у туринцов
    Юве, по сути ничего не показав особенного, выиграл на классе.
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    zhevaua
      zhevaua, 03.05.2017 23:41
    +3
    Красавцы. Я за финал Юве-Реал, в котором Юве побеждает и Буффон в первые в своей карьере будет держать кубок!
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    RomarioUA
      RomarioUA, 03.05.2017 23:47
    -1
    karaim2011, 03.05.2017 23:37
    Как там прогноз Селезнева?))
    Я говорил, что забьют не меньше двух!
    Конечно ожидал от Монако большего результата, но впринципе прогнозируемо;)
    Кому-то интересен прогноз Селезнева! Дружище, Селезень тебе поляну должен!!! За то, что ты читаешь и помнишь его прогнозы.
    Но как я понял, прогноз Селезнева ни хрена не сбылся
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 03.05.2017 23:48
    +3
    Ну и хорошо,финал Реал-Ювентус на подходе.
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 03.05.2017 23:49
    -1
    Будут суперинтриги в ответках!
    Просто удивительные!
    Смотрите обязательно!!!
    ....
    Вру
    Не будет интриги.
    Все равно ж смотреть надо, полуфиналы ЛЧ все-таки
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    karaim2011
    online
      karaim2011, 03.05.2017 23:55
    0
    RomarioUA, 03.05.2017 23:47
    karaim2011, 03.05.2017 23:37
    Как там прогноз Селезнева?))Я говорил, что забьют не меньше двух!Конечно ожидал от Монако большего результата, но впринципе прогнозируемо;)

    Кому-то интересен прогноз Селезнева! Дружище, Селезень тебе поляну должен!!! За то, что ты читаешь и помнишь его прогнозы.Но как я понял, прогноз Селезнева ни хрена не сбылся

    Меня просто поразила сегодняшняя новость выделенная жирным)))
    Селезень метит в эксперты вместо Леоненка видно, но эксперт с него никакой по-ходу)))
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    hijacking
      hijacking, 04.05.2017 00:03
    -1
    Как этот жирдяй умудрился двушку положить
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