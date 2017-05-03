Ювентус увозит комфортную победу из Монако

Похоже, сегодня мы узнали второго финалиста Лиги чемпионов. После уверенной по игре и по результату победы мадридского «Реала» над «Атлетико» уверенную по счету, но не столь уверенную по игре викторию добыл и «Ювентус» над «Монако». Думаю, уже сейчас можно говорить, что никакой сенсации не произойдет и команды, которых изначально букмекеры списывали со счетов, не смогут выбить из розыгрыша Лиги чемпионов более именитых соперников.

Как футбольному болельщику, мне обидно, что симпатичной и очень динамичной команде Леонарду Жардима не удалось добыть в этом матче хотя бы ничейный результат, который она, безусловно, заслуживала. Но известная истина - на решающих стадиях футбольных турниров побеждает именно та команда, которая имеет больше опыта. Та команда, которая не первый год строится и играет вместе. И хоть к «Ювентус» под эту характеристику подходит лишь частично, но даже теряя ежегодно своих ведущих футболистов, руководство «старой синьоры» находит им достойную замену.

Естественно, что главным козырем в этой победе для Массимилиано Аллегри была оборона, которая является одной из самых организованных в Европе. Однако и она трещала по швам, когда «монегаски» на первых минутах предложили сопернику очень серьезный прессинг на всех участках поля с быстрыми выходами из обороны в атаку. Очередной блестящий матч провел 18-летний Килиан Мбаппе, который заставил попотеть уважаемых защитников и вратаря «Юве».

Однако уже вторая опасная атака «старой синьоры» в матче увенчалась для нее успехом. Дани Алвеш получил пас на правом углу штрафной и в бразильском стиле пяткой сбросил мяч ближе к центру на набегающего Гонсало Игуаина. Для аргентинского голеодора такие моменты - как пенальти, что он и доказал, оставив не у дел Даниеля Субашича. Наверное, этот момент стал переломным в матче, поскольку мы уже не увидели того «Монако», который разбивал в одни ворота «Манчестер Сити» и без проблем обыгрывал «Боруссию» Дортмунд.

Во втором тайме «Ювентус» избрал уже свой излюбленный стиль, пытаясь словить соперника на контратаках. И это у них чудесно получилось, когда тот же Дани Алвеш, безусловный герой матча, со своего правого фланга отдал ювелирную передачу в штрафную на Игуаина и аргентинец подписал приговор для французского клуба, который, впрочем, может гордиться тем, как для них складывается текущий сезон.

Максим ГРОЗНЫЙ





