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Аякс
4:1
Лион
03.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс — Лион — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Аякс» — «Лион»

  • 03.05.2017 23:06
  • 464 просмотров
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Метки
ФК Аякс. «Аякс» — «Лион»
© ФК Аякс. «Аякс» — «Лион»

В первом поединке 1/2 Лиги Европы «Аякс» — «Лион» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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