Последние комментарии

OG - чемпионы The Kiev Major 00:13 — celenia_gri "в любой непонятной ситуации - нагнетай тему вбросом, что СНГ это не СНГ" )) какая разн...

Владимир КЛИЧКО: «Я еще вернусь» 00:04 — Graider без тренера спробував, а тепер треба з нормальним тренером пройти підготовку і якщо не допоможе, ...

Ювентус увозит комфортную победу из Монако 00:03 — hijacking Как этот жирдяй умудрился двушку положить 23:55 — karaim2011 Меня просто поразила сегодняшняя новость выделенная жирным)))Селезень метит в эксперты вместо Лео...