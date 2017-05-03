Владимир ШАРАН: «Динамо разрешило сыграть Цурикову против них»

Напередодні матчу проти київського «Динамо» головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран дав інтерв’ю клубній прес-службі:



- В останньому матчі з «Шахтарем» у нас поповнився лазарет. На жаль, зазнав травми Василь Грицук, який не зможе прийняти участь в матчі з київським «Динамо». Також серйозного ушкодження зазнав Антон Шендрік, який вибув на довгий термін. Сьогодні в мене відбулася розмова з головним тренером київського «Динамо» Сергієм Ребровим. Коуч столичної команди дозволив прийняти участь орендованому Андрію Цурікову в матчі проти киян. Сергій Станіславович увійшов в наше положення, зважаючи на наші кадрові втрати, зокрема в лінії захисту, навіть, попри те, що це суперечить клубній політиці динамівців щодо участі в матчі проти них орендованих гравців. Він з розумінням поставився до нашої ситуації, тому і дозволив Андрію прийняти участь у найближчій зустрічі. Тому я хочу щиро подякувати президенту київського «Динамо» Ігорю Михайловичу Суркісу, керівництву клубу та тренерському штабу на чолі з Сергієм Ребровим за те, що з розумінням віднеслися до нашої ситуації і дозволили Андрію Цурікову зіграти в матчі проти киян.