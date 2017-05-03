Богдан БУТКО: «Хочется закончить сезон на мажорной ноте»

Одна из главных проблем наставника сборной Украины Андрея Шевченко — дефицит игровой практики у его подопечных. В частности, не может похвастать таковой защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который в недавнем полуфинале Кубка провел первую официальную игру за горняков в текущем году. «Оранжево-черные» сыграли с «Днепром» на ноль, но уже в следующем матче украинец снова оказался на лавке.



— Без практики можно потерять и место в составе сборной. Задумываешься над этим?

— Такое возможно, почему нет. Когда исполнитель на поле, он всегда на виду. Да и опыт в международных встречах очень важен, а он как раз и набирается за счет большего количества проведенных матчей. Однако я знаю свои сильные качества и то, как нужно работать, чтобы быть в тонусе. Хотя, конечно, здесь все зависит от наставников национальной команды.



— Возможно, тебе придет вызов на поединок с Финляндией, который состоится 11 июня. Готов пожертвовать ради приезда в сборную своим отпуском?

— Об этом можно даже не спрашивать. В национальную команду я всегда еду с особым настроением. А что до отпуска, то сколько дадут, столько и отдохну.



— Многие отмечают, что правый фланг «сине-желтых» более продуктивен. Это из-за того, что вместе с Ярмоленко вы выступали в молодежке?

— Не сказал бы, поскольку с тех пор прошло уже достаточно времени. Главным объяснением хороших взаимодействий, думаю, является настрой на игру. К тому же с Андреем несложно находить общий язык хотя бы потому, что он — высококлассный исполнитель.



— Только победа над Финляндией оставляет «сине-желтым» шансы для продолжения борьбы за путевку на чемпионат мира?

— Безусловно. Нас устроит только максимальный результат, поскольку в нашей группе конкуренты не дремлют. К тому же это будет последний поединок сезона, а его хочется закончить на мажорной ноте.