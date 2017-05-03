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Аякс
4:1
Лион
03.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс не заметил Лион и стал на шаг ближе к Стокгольму

Амстердамцы одержали убедительную победу над французами

  • 03.05.2017 21:43
  • 1176 просмотров
  • 6 комментария
Метки
twitter.com/AFCAjax
© twitter.com/AFCAjax

«Аякс» - «Лион» - 4:1
Бертран Траоре, 25, Каспер Дольберг, 34, Амин Юнес, 49, Бертран Траоре, 71 - Матье Вальбуэна, 66

«Аякс»: Андре Онана, Давинсон Санчес, Джайро Ридевалд, Кенни Тете, Матейс де Лигт, Дави Классен, Лассе Шёне (Донни ван де Бек, '72), Хаким Зиеш, Бертран Траоре, Каспер Дольберг (Давид Нерес, '88), Амин Юнес (Джастин Клюйверт, '79)
«Лион»: Антони Лопеш, Жереми Морель, Муктар Диакаби, Николя Н'Кулу, Кристоф Жалле (Рафаэль, '69), Корентен Толиссо, Максим Гоналон, Матье Вальбуэна, Набиль Фекир, Люка Тусар (Рашид Геззаль, '58), Максвелл Корне (Александр Ляказетт, '76)

 Бертран Траоре, 62. Матейс де Лигт, 30. - Максим Гоналон, 41.

Аякс - Лион, текстовая онлайн-трансляция матча

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    deN.
    online
      deN., 03.05.2017 21:44
    +1
    Ліону повезло, що з такою обороною він ще 3 штуки не пропустив...
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    Amosov007
      Amosov007, 03.05.2017 21:49
    +3
    Аякс - красавцы! Неужели финал дождёмся?)))
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    pulse240
    online
      pulse240, 03.05.2017 21:50
    +2
    Опозорился Лион ещё по хлеще, чем вчера Атлетико.
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    Иван Какун
      Иван Какун, 03.05.2017 21:57
    +3
    Аякс просто красені , оце молодь рулить
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    hoholin
      hoholin, 03.05.2017 22:09
    0
    Хочу что бы Аякс в финале наказал бездарный МЮ!
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 03.05.2017 22:40
    0
    hoholin, 03.05.2017 22:09
    Хочу что бы Аякс в финале наказал бездарный МЮ!
    МЮ пускай еще выйдет туда
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