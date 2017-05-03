Аякс не заметил Лион и стал на шаг ближе к Стокгольму

«Аякс» - «Лион» - 4:1
Бертран Траоре, 25, Каспер Дольберг, 34, Амин Юнес, 49, Бертран Траоре, 71 - Матье Вальбуэна, 66
«Аякс»: Андре Онана, Давинсон Санчес, Джайро Ридевалд, Кенни Тете, Матейс де Лигт, Дави Классен, Лассе Шёне (Донни ван де Бек, '72), Хаким Зиеш, Бертран Траоре, Каспер Дольберг (Давид Нерес, '88), Амин Юнес (Джастин Клюйверт, '79)
«Лион»: Антони Лопеш, Жереми Морель, Муктар Диакаби, Николя Н'Кулу, Кристоф Жалле (Рафаэль, '69), Корентен Толиссо, Максим Гоналон, Матье Вальбуэна, Набиль Фекир, Люка Тусар (Рашид Геззаль, '58), Максвелл Корне (Александр Ляказетт, '76)
Бертран Траоре, 62. Матейс де Лигт, 30. - Максим Гоналон, 41.
Источник — Sport.ua
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