Бавария: статистические цифры рекордсменов

Сезон 2016/17 подходит к концу. После оформления чемпионства в матче с «Вольфсбургом» в минувшую субботу, «баварцы» хотят получить удовольствие в оставшихся трех матчах и порадовать своих болельщиков. «Мы хотим просто поиграть в свое удовольствие. Впереди ещё два домашних матча, в которых мы хотим устроить для своих болельщиков шоу», - сказал Томас Мюллер в среду перед первой тренировкой после победы в чемпионате.

В субботу «Бавария» на «Альянц Арене» принимает уже вылетевший «Дармштадт 98». В последнем туре в гости в Мюнхен приедет «Фрайбург». Между этими двумя матчами «Бавария» сыграет против своего главного преследователя в этом сезоне - «РБ Лейпциг». «В этом матче мы хотим подчеркнуть, что мы номер один в Германии», - сказал 27-летний Мюллер.

Только у Рибери больше ассистов

С 11 голевыми передачами на счету Мюллер в данный момент является вторым лучшим ассистентом чемпионата Германии. Лучше только Эмиль Форсберг (15) из «РБ Лейпциг». С момента своего дебюта в Бундеслиге в августе 2008 года, Мюллер в общей сложности отдал 71 голевую передачу, больше ассистов за тот же промежуток времени только у Франка Рибери (82). Однако коренной баварец не придает большого значения такого рода статистике.

«Конечно я постараюсь и в следующих матчах приложить все силы. В своем амплуа я должен в первую очередь ассистировать и забивать. Но быть лучшим ассистентом не сама цель. Футбол это рутина, и я ещё ни разу не слышал гимнов в честь лучшего ассистента», - сказал чемпион мира 2014 со своей фирменной улыбкой.

На пороге отметки в 100 голов

Кстати, насчет забитых голов: в текущем сезоне Мюллер забил всего пять. Хотя этот показатель и значительно ниже того, что был в прошлые годы, Мюллер в оставшихся матчах может стать пятым «баварцем» в истории, преодолевшем планку в 100 забитых голов в Бундеслиге.

В данный момент с 96 голами Мюллер занимает пятое место в вечном списке бомбардиров «Баварии». Впереди Герд Мюллер (365), председатель правления Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (119) и Дитер Хёнесс (102). В трех матчах, оставшихся до летнего перерыва, у Мюллера есть отличная возможность покорить отметку в 100 голов. Однако один рекорд на счету Мюллера уже есть и без того: в 75 матчах Бундеслиги, в которых он забивал, команда не потерпела ни одного поражения - подобное не удавалось ещё ни одному футболисту.