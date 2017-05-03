В Хорватии стартовал юношеский чемпионат Европы, Украина играет завтра

В Хорватии стартовал финальный раунд чемпионата Европы U-17.
Сегодня сыграны первые матчи в двух группах.
Сборная Украины свой матч проведет завтра против Нидерландов. Начало в 13:00.
Группа A
Турция – Испания – 2:3
Голы: Умут Гюнеш, 5, Матик Караахмет, 11 - Серхио Гомес, 24, Руис, 33 (пенальти), Морей, 72
Хорватия - Италия – 0:1
Гол: Кен, 78
Группа B
Шотландия - Фарерские острова – 2:0
Голы: Кэмерон, 59, Эйтчисон, 68
Венгрия – Франция – 3:2
Голы: Чобот, 38, 41, Бенце, 52 – Гуйри, 36, 80+4 (пенальти)
Источник — Sport.ua
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