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В Хорватии стартовал юношеский чемпионат Европы, Украина играет завтра

В двух группах сыграли матчи первого тура

  • 03.05.2017 21:07
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В Хорватии стартовал финальный раунд чемпионата Европы U-17.

Сегодня сыграны первые матчи в двух группах. 

Сборная Украины свой матч проведет завтра против Нидерландов. Начало в 13:00.

Группа A

Турция – Испания – 2:3
Голы: Умут Гюнеш, 5, Матик Караахмет, 11 - Серхио Гомес, 24, Руис, 33 (пенальти), Морей, 72

Хорватия - Италия – 0:1
Гол: Кен, 78

Группа B

Шотландия - Фарерские острова – 2:0
Голы: Кэмерон, 59, Эйтчисон, 68

Венгрия – Франция – 3:2
Голы: Чобот, 38, 41, Бенце, 52 – Гуйри, 36, 80+4 (пенальти)

 

 

Источник — Sport.ua

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