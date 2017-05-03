Черкасский Днепр ищет стадион для следующего домашнего матча

Матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги команда ФК «Черкаський Дніпро» мала зіграти вдома, 8 травня. Футбольний клуб чекав у гості команду «Нафтовик-Укрнафта» з міста Охтирка.
Але, у зв’язку з незадовільним станом футбольного поля на стадіоні «Центральний», цей домашній матч може перетворитися для команди майстрів «Черкаського Дніпра» на … виїзний. Наразі адміністрація футбольного клубу вивчає питання і розглядає варіанти проведення матчу не на Центральному стадіоні.
Головна футбольна поляна Черкащини останнім часом постійно перебуває в центрі уваги як громадськості, так і ЗМІ. Інформація про жахливий стан футбольного поля в Черкасах потрапила вже навіть на шпальти центральних ЗМІ. Говорять про нього і головні тренери команд, яким довелося останнім часом зіграти в Черкасах. Зокрема, головний тренер ФК «Полтава» Юрій Ярошенко на післяматчевій прес-конференції заявив, що «якість газону у них набагато краще, ніж тут. Він рівніший». І це при тому, що напередодні ФК «Полтава» перебувала в центрі скандалу: клубу мало не зарахували технічну поразку якраз через поганий стан їхнього футбольного поля.
Про те, яким чином буде вирішено питання пошуку альтернативних варіантів проведення матчу «Черкаський Дніпро»-«Нафтовик-Укрнафта», буде повідомлено додатково.
Источник — ФК Черкасский Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.