Черкасский Днепр ищет стадион для следующего домашнего матча

давно ми такий аякс не бачили

Многие перспективные так и не смогли достичь футбольной зрелости не из-за низкой квалификации их ...

і повернеться блудний син назад в Україну. тільки Дніпра вже не буде. може Карпати приймуть. це й...

В Роме? Это команда или наш Зюзя?

20 дней Агент с Зозулей стучались в американскую дверь, а когда наконец до них дошло, что никто о...