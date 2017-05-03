Челси на четыре года переедет на другой стадион

«Челси» может потребоваться временное пристанище сразу на четыре года, пока идет строительство нового стадиона на месте «Стэмфорд Бридж».Заручившись всевозможными разрешениями, изначально «синие» планировали построить новую 60-тысячную арену стоимостью 500 миллионов фунтов к старту сезона 2021/22.

Однако Daily Mail утверждает, что в данный момент боссы лондонского клуба практически смирились, что выдержать первоначальные временные рамки не удастся. Строительство осложняется тем, что «Челси» необходимо перенести проходящие поблизости железнодорожные пути.

Непосредственно к строительным работам «синие» приступят уже в следующем году. Это означает, что сезон 2018/19 станет последним для «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в его нынешнем состоянии.

После окончания сезона 2018/19 «синим» потребуется временное пристанище, которым, скорее всего, станет «Уэмбли». Причем сразу на четыре года. Этот план выглядит гораздо более реалистичным.