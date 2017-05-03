Началась продажа билетов на финал Кубка Украины

17 мая в Харькове на ОСК «Металлист» состоится финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Начало в 21:00.
Приобрести билеты на игру можно:
- в кассе № 4 стадиона (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер».
Внимание! С 4 по 10 мая приоритетное право покупки получат владельцы абонементов на матчи «горняков» в Харькове. Места для них забронированы. Для приобретения билетов на финал достаточно предъявить свой абонемент в кассах ОСК «Металлист». 11 мая билеты поступят в свободную продажу.
Источник — ФК Шахтер
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