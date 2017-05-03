Президент винницкой Нивы заявил, что снимает команду с чемпионата

Президент винницкой «Нивы» Василий Вовк объявил, что снимает команду с чемпионата.

«Я снимаю команду «Нива-В» с чемпионата! Всем спасибо!!! То есть, все остаются - два вылетающих - мы и «Кристалл», так что удачи всем!!! В том числе Хмельницкому!», - написал Вовк в Facebook.

Сегодня «Нива-В» провела выездной матч против «Подолья» в Хмельницком, который завершился со счетом 0:0.

Перед этим туром винницкий клуб занимал седьмое место в чемпионате Второй лиги.