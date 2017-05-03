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Президент винницкой Нивы заявил, что снимает команду с чемпионата

Василий Вовк обратился к общественности через социальные сети

  • 03.05.2017 20:03
  • 2136 просмотров
  • 4 комментария
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Василий Вовк
© Василий Вовк

Президент винницкой «Нивы» Василий Вовк объявил, что снимает команду с чемпионата.

«Я снимаю команду «Нива-В» с чемпионата! Всем спасибо!!! То есть, все остаются - два вылетающих - мы и «Кристалл», так что удачи всем!!! В том числе Хмельницкому!», - написал Вовк в Facebook.

Сегодня «Нива-В» провела выездной матч против «Подолья» в Хмельницком, который завершился со счетом 0:0.

Перед этим туром винницкий клуб занимал седьмое место в чемпионате Второй лиги.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 03.05.2017 20:14
    -1
    Один уже о съеме кричал.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 03.05.2017 20:47
    -1
    нива вечно появляеться и пропадает..
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    olgorl
      olgorl, 03.05.2017 20:51
    -1
    Никак план Шутун от Шкуряка сработал. Петину Винницу зачморили супостаты путлераё
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    Shpick
      Shpick, 03.05.2017 20:58
    -1
    До сих пор не могу понять...почему многие клубы в Киеве играют, а в Виннице и Хмельницком до сих пор двортерьер твориться..( нету людей богатых что ли.... которые хотят развивать город и футбол
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