Президент винницкой Нивы заявил, что снимает команду с чемпионата

Президент винницкой «Нивы» Василий Вовк объявил, что снимает команду с чемпионата.
«Я снимаю команду «Нива-В» с чемпионата! Всем спасибо!!! То есть, все остаются - два вылетающих - мы и «Кристалл», так что удачи всем!!! В том числе Хмельницкому!», - написал Вовк в Facebook.
Сегодня «Нива-В» провела выездной матч против «Подолья» в Хмельницком, который завершился со счетом 0:0.
Перед этим туром винницкий клуб занимал седьмое место в чемпионате Второй лиги.
Источник — Sport.ua
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