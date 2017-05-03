Дани Карвахаль выбыл из строя на месяц

Травма Дани Карвахаля омрачила победу мадридского «Реала» над «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. В концовке первого тайма Карвахаль получил повреждение передней части правого бедра в результате неудачного падения после борьбы за мяч в воздухе с Саулем.

По данным первичного осмотра, еще до полного медицинского обследования, есть подозрение, что Карвахаль не сможет помочь своей команде ни в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов, ни в оставшихся четырех матчах чемпионата Испании, в которых «Мадриду» предстоит упорная борьба за титул.

Цель Дани Карвахаля – успеть восстановиться к финалу главного Европейского турнира, который пройдет в Кардиффе 3 июня и в который у «Реала» высокие шансы пробиться.

Напомним, что прошлогодний миланский финал Карвахаль не сумел отыграть полностью, получив повреждение подвздошно-поясничной мышцы в начале второго тайма, но на этот раз футболист надеется взять свое. На восстановление у правого защитника Королевского клуба, переживающего лучший период в своей карьере, есть четыре недели.

Полное медицинское обследование футболиста будет проведено в четверг.