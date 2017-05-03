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РАФАИЛОВ: «Динамо смирилось с тем, что Шахтер будет чемпионом»

Генеральный директор «Зари» – о предстоящем матче против донецкого клуба

  • 03.05.2017 18:24
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура УПЛ, в котором луганская команда встретится с «Шахтером».

«На сегодняшний день у нас очень большие проблемы с составом. Большое количество травмированных игроков, есть дисквалифицированные и те, кто не имеет права играть против «Шахтера». При этом, конечно же, мне и футболистам хотелось бы показать очень хорошую игру, которая была интересна всем, и добиться положительного результата в Харькове

Но надо учитывать все те трудности, которые на сегодня у нас есть. Думаю, уже никто не сомневается с начала этой части чемпионата, что «Шахтер» будет чемпионом. Уверен, с этим смирилось и «Динамо». А все остальные просто реально не могут догнать эту команду. На сегодня это самая сильная команда в Украине. И по подбору футболистов, и по игре», – сказал Рафаилов.

Источник — Football.ua

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