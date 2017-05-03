Тренеры сборной Украины U-17 определились с заявкой на Евро-2017

Стала известна заявка юношеской сборной Украины на финальный турнир чемпионата Европы, в которую вошли 18 футболистов из шести клубов. Главный тренер команды U-17 Сергей Попов сделал выбор в пользу проверенных исполнителей. Исключение составили два защитника, которые только недавно появились в лагере сборной. Они призваны заменить выпавших по объективным причинам из основной обоймы игроков.

Речь идет о Богдане Куртяке и Александре Сироте. Первый матч на Евро-2017 (матчи пройдут в Хорватии) Украина сыграет 4 мая с Голландией.

Вратари: 1. Виктор Бабичин (Днепр), 12. Дани Лтайф (Олимпик).

Защитники: 3. Роман Слива (УФК-Карпаты), 4. Игорь Снурницын (Олимпик), 5. Александр Сирота (Динамо), 13. Илья Малышкин (Динамо), 15. Петр Харжевский (УФК-Карпаты), 19. Богдан Куртяк (УФК-Карпаты).

Полузащитники: 8. Алексей Кащук (Шахтер), 9. Артур Ващинин (Динамо), 10. Георгий Цитаишвили (Динамо), 11. Евгений Исаенко (Динамо), 14. Никита Титаевский (Черноморец), 16. Викентий Волошин (Динамо), 18. Богдан Билошевский (Динамо), 22. Вадим Мащенко (Динамо).

Нападающие: 7. Владислав Супряга (Днепр), 17. Артем Холод (Шахтер).