Тотти завершит карьеру игрока по окончанию сезона

Новоиспеченный спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал, что легендарный игрок римской команды Франческо Тотти после окончания сезона прекратит карьеру футболиста, но останется в родном клубе.

«Что касается Тотти, когда я приходил, то уже знал, что достигнута достигнута договоренность о том, что этот сезон будет последним для него в качестве футболиста, но он продолжит работать в клубе.

Тотти олицетворяет «Рому». Хочу быть как можно ближе к нему. Мне бы хотело знать хотя бы 1% того, что знает он», – сказал Мончи.

Напомним, Тотти выступает в «Роме» с 1993 года. За это время он сыграл 783 матча и забил 307 голов.