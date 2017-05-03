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Тотти завершит карьеру игрока по окончанию сезона

Легендарный футболист «Ромы» останется работать в римском клубе

  • 03.05.2017 16:11
  • 309 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Рома. Франческо Тотти
© ФК Рома. Франческо Тотти

Новоиспеченный спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал, что легендарный игрок римской команды Франческо Тотти после окончания сезона прекратит карьеру футболиста, но останется в родном клубе.

«Что касается Тотти, когда я приходил, то уже знал, что достигнута достигнута договоренность о том, что этот сезон будет последним для него в качестве футболиста, но он продолжит работать в клубе.

Тотти олицетворяет «Рому». Хочу быть как можно ближе к нему. Мне бы хотело знать хотя бы 1% того, что знает он», – сказал Мончи.

Напомним, Тотти выступает в «Роме» с 1993 года. За это время он сыграл 783 матча и забил 307 голов.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    Саша Волощук
    online
      Саша Волощук, 03.05.2017 16:26
    0
    класний був іграк 307 голів забив.
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 03.05.2017 16:39
    0
    Император реально крут!!!
    Жаль ничего с клубом в Европе не выигрывал(
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