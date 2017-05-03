Тотти завершит карьеру игрока по окончанию сезона

Новоиспеченный спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал, что легендарный игрок римской команды Франческо Тотти после окончания сезона прекратит карьеру футболиста, но останется в родном клубе.
«Что касается Тотти, когда я приходил, то уже знал, что достигнута достигнута договоренность о том, что этот сезон будет последним для него в качестве футболиста, но он продолжит работать в клубе.
Тотти олицетворяет «Рому». Хочу быть как можно ближе к нему. Мне бы хотело знать хотя бы 1% того, что знает он», – сказал Мончи.
Напомним, Тотти выступает в «Роме» с 1993 года. За это время он сыграл 783 матча и забил 307 голов.
Источник — Football-italia
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Жаль ничего с клубом в Европе не выигрывал(
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