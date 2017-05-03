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Агент Зозули: «Пока решили с Ромой остаться в Испании»

Владимир Кузьменко прокомментировал информацию о возможном переезде украинского форварда в США

  • 03.05.2017 15:34
  • 572 просмотров
  • 1 комментария
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as.com. Роман Зозуля
© as.com. Роман Зозуля

Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы Романа Зозули, прокомментировал информацию о возможном переходе своего подопечного в американский клуб «Нью Йорк Космос».

«Могу сказать только одно – пока решили с Ромой остаться здесь», – сказал Кузьменко.

Напомним, ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 03.05.2017 16:02
    +3
    Конечно в Испании-сиди ,лавку полируй и деньги получай,а уедешь куда-там же играть нужно.
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