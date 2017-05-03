Агент Зозули: «Пока решили с Ромой остаться в Испании»

Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы Романа Зозули, прокомментировал информацию о возможном переходе своего подопечного в американский клуб «Нью Йорк Космос».

«Могу сказать только одно – пока решили с Ромой остаться здесь», – сказал Кузьменко.

Напомним, ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.