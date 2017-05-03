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Адвокат Гудымы требует лишить Карпаты аттестата УПЛ

Представители игрока обещают обратиться в Лозанну, в случае игнорирования их прошения

  • 03.05.2017 15:22
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ФК Карпаты. Владимир Гудыма
© ФК Карпаты. Владимир Гудыма

Адвокат бывшего футболиста Карпат» Владимира Гудымы просит аттестационный комитет ФФУ не выдавать львовскому клубу лицензию на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Сторона Гудыми сообщает, что в случае игнорирования данного прошения обратится в Спортивный арбитражный суд Лозанны (СAS).

Конфликт львовского клуба и футболиста по поводу невыполнения контрактных обязательств длится с начала 2014 года. Летом 2014-го Палата решения споров ФФУ постановила разорвать контракт между Владимиром Гудымой и «Карпатами» по вине клуба, а также взыскать с львовян в пользу игрока причитающиеся ему средства.

Источник — Sportarena

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