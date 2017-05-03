Конкурс прогнозов на Sport.ua стартует в пятницу

Sport.ua возобновляет традиционный Конкурс прогнозов, который стартует уже в пятницу, 5 мая. Период проведения: 5 мая – 3 июня (последним поединком, на который можно будет сделать ставку, будет финал Лиги чемпионов). Ставки на матчи можно делать уже сейчас!

Предлагаем знатокам сделать свои прогнозы на матчи чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Голландии. Впереди нас ждут увлекательные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионатов Украины и России.





Сделать ставки



ПРАВИЛА

Правила очень простые – можно сделать свой прогноз либо на точный счет и получить четыре очка либо на исход (победа хозяев, ничья, победа гостей) и получить один балл.

Некоторые матчи имеют статус – Джокер (помечены как «Дж»). Очки за такие матчи удваиваются!

ПРИЗЫ

Призы получат три самых точных прогнозиста. Призы победителям конкурса предоставят наши спонсоры.



Приз за первое и второе места от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51











А также приз за третье место от спортивного интернет-магазина bombardyr.com



