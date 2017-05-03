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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Монако и Ювентус голов не забьют»

Украинский нападающий оставил свой прогноз на первый полуфинал Лиги чемпионов

  • 03.05.2017 15:02
  • 285 просмотров
  • 3 комментария
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ffu.org.ua. Евгений Селезнев
© ffu.org.ua. Евгений Селезнев
Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев оценил шансы «Монако» и «Ювентуса» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
 
- Французский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов доказал, что является очень сильным коллективом. Команда играет тактически грамотно. Считаю, и поединок с Ювентусом станет своего рода борьбой тактик главных тренеров. На мой взгляд, в этом противостоянии после первого матча ничего не прояснится. Ни одна из команд рисковать не станет, поэтому предположу безголевую ничью — 0:0.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 03.05.2017 15:15
    +2
    )))
    А я думаю забьют не меньше 2.
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    Elblanko
      Elblanko, 03.05.2017 15:24
    +2
    Сєля кормілєц, ціну собі набиває, експертом в "вєлікій футбол". Лєон уже почав тремтіти.
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    lllelenaval
      lllelenaval, 03.05.2017 16:16
    0
    Поставил на этот результат?
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