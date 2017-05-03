Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Монако и Ювентус голов не забьют»

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев оценил шансы «Монако» и «Ювентуса» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

- Французский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов доказал, что является очень сильным коллективом. Команда играет тактически грамотно. Считаю, и поединок с Ювентусом станет своего рода борьбой тактик главных тренеров. На мой взгляд, в этом противостоянии после первого матча ничего не прояснится. Ни одна из команд рисковать не станет, поэтому предположу безголевую ничью — 0:0.