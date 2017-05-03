Артем ФРАНКОВ: «У Кравченко есть шансы, но есть пример Чумака»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказал свое мнение о шансах Никиты Кравченко заиграть в основном составе «Динамо».
«Уж что, что, а шансы есть. Вот только пример Чумака, к сожалению, очень показателен. Понимаете, я плохо представляю Кравченко как человека — его характер, амбиции, управляемость и т.д., а без этого судить о шансах нереально!» — написал Артем Франков.
Источник — ФК Динамо Киев
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