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Артем ФРАНКОВ: «У Кравченко есть шансы, но есть пример Чумака»

Известный украинский журналист - о дебюте молодого полузащитника в составе «Динамо»

  • 03.05.2017 14:51
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Артем ФРАНКОВ: «У Кравченко есть шансы, но есть пример Чумака»
Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказал свое мнение о шансах Никиты Кравченко заиграть в основном составе «Динамо».
 
«Уж что, что, а шансы есть. Вот только пример Чумака, к сожалению, очень показателен. Понимаете, я плохо представляю Кравченко как человека — его характер, амбиции, управляемость и т.д., а без этого судить о шансах нереально!» — написал Артем Франков.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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