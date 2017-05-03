Дмитрий НАГИЕВ: «Знал, что меня не позовут в сборную»

Защитник футбольного клуба Днепр Дмитрий Нагиев высказал свое мнение по поводу не попадания в состав молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-23), которая выступит на Исламиаде Баку-2017.

«Ничего неожиданного не произошло. Все в порядке. Я и так знал, что Яшар Вахабзаде не захочет пригласить меня в состав сборной.

Когда меня приглашали в молодежную команду U-21, то Вахабзаде не выпускал меня на товарищеские матчи. Поэтому я знал, что он так поступит. Правда, я был в предварительном составе, но не попал в окончательный состав. В любом случае, я желаю сборной удачи на Исламиаде», — заявил Нагиев.