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Дмитрий НАГИЕВ: «Знал, что меня не позовут в сборную»

Футболист «Днепра» - о непопадании в состав молодежной сборной Азербайджана

  • 03.05.2017 14:32
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ФК Днепр. Дмитрий Нагиев
© ФК Днепр. Дмитрий Нагиев
Защитник футбольного клуба Днепр Дмитрий Нагиев высказал свое мнение по поводу не попадания в состав молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-23), которая выступит на Исламиаде Баку-2017.
 
«Ничего неожиданного не произошло. Все в порядке. Я и так знал, что Яшар Вахабзаде не захочет пригласить меня в состав сборной.
 
Когда меня приглашали в молодежную команду U-21, то Вахабзаде не выпускал меня на товарищеские матчи. Поэтому я знал, что он так поступит. Правда, я был в предварительном составе, но не попал в окончательный состав. В любом случае, я желаю сборной удачи на Исламиаде», — заявил Нагиев.
 

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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