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Арестован президент Ассоциации футбола Чехии

Мирослав Пельта подозревается в коррупции

  • 03.05.2017 14:19
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Полиция Чехии арестовала президента футбольной Ассоциации Мирослава Пельту, который подозревается в финансовых махинациях при предоставлении грантов. Перед этим полиция провела обыски в офисе Ассоциации и клуба «Яблонец», которым также руководит Пельта.
 
Напомним, что Пельта возглавил ФАЧ в 2011-м году. Помимо Пельты арестованы еще два футбольных чиновника.
 

Источник — Sport.ua

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