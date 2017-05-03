Арестован президент Ассоциации футбола Чехии

Полиция Чехии арестовала президента футбольной Ассоциации Мирослава Пельту, который подозревается в финансовых махинациях при предоставлении грантов. Перед этим полиция провела обыски в офисе Ассоциации и клуба «Яблонец», которым также руководит Пельта.
Напомним, что Пельта возглавил ФАЧ в 2011-м году. Помимо Пельты арестованы еще два футбольных чиновника.
Источник — Sport.ua
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