Арестован президент Ассоциации футбола Чехии

Полиция Чехии арестовала президента футбольной Ассоциации Мирослава Пельту, который подозревается в финансовых махинациях при предоставлении грантов. Перед этим полиция провела обыски в офисе Ассоциации и клуба «Яблонец», которым также руководит Пельта.

Напомним, что Пельта возглавил ФАЧ в 2011-м году. Помимо Пельты арестованы еще два футбольных чиновника.