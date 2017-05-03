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Александр ЗИНЧЕНКО: «Верю в Монако»

Полузащитник ПСВ считает, что «монегаски» победят в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

  • 03.05.2017 13:32
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Верю в Монако»
Свой прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» дал хавбек ПСВ и сборной Украины Евгений Зинченко.
 
- Я верю в Монако, поэтому поставлю на его победу со счетом 2:1. Французы стали настоящим открытием нынешнего сезона, их игра нравится многим болельщикам. Недавно я был в Париже и попал на матч ПСЖ — Монако. Монегаски хоть и уступили с крупным счетом, но у них выступало много молодых ребят — и хороших ребят. Мне импонирует их футбол, любопытно наблюдать, как прогрессирует Килиан Мбаппе. Я понимаю, что у Ювентуса одна из лучших оборонительных линий в мире (тем более с таким вратарем!), но все-таки думаю, что в первом поединке победят французы».
 

Источник — zbirna.com

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