Александр ЗИНЧЕНКО: «Верю в Монако»

Свой прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» дал хавбек ПСВ и сборной Украины Евгений Зинченко.

- Я верю в Монако, поэтому поставлю на его победу со счетом 2:1. Французы стали настоящим открытием нынешнего сезона, их игра нравится многим болельщикам. Недавно я был в Париже и попал на матч ПСЖ — Монако. Монегаски хоть и уступили с крупным счетом, но у них выступало много молодых ребят — и хороших ребят. Мне импонирует их футбол, любопытно наблюдать, как прогрессирует Килиан Мбаппе. Я понимаю, что у Ювентуса одна из лучших оборонительных линий в мире (тем более с таким вратарем!), но все-таки думаю, что в первом поединке победят французы».