Шахтер станет чемпионом в матче с Зарей? Билеты уже в продаже!

После матчей 27го тура «Шахтер» сохранил 14 очковое преимущество над «Динамо» и для завоевания золотых медалей горнякам осталось набрать всего 2 очка, чтобы гарантировать титул. Победа в чемпионате станет юбилейной, 10й для «Шахтера» и после нее команда сможет претендовать на традиционную звездочку на игровой форме.
«Золотой матч» пройдет в Харькове в субботу, в 17.00. Соперником горняков станет «Заря», для которой сейчас каждое очко решающее в борьбе за бронзовые награды, а с ними и прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, которая позволит обеспечить клубу существенную часть бюджета за счет выплат от УЕФА.
«Шахтер» начал подготовку к чемпионскому матчу 2го мая в полном составе. Билеты на игру против «Зари» доступны в продаже в кассах ОСК Металлист и онлайн на сайте горняков. Стоимость билетов – от 20 до 130 гривен в категории Standart. Переселенцам предоставляется скидка 20% на места в данной категории (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).
Источник — Sport.ua
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