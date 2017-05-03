Шахтер станет чемпионом в матче с Зарей? Билеты уже в продаже!

Что "курит" автор??? В ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «А...

Статья про Рамоса, казалось бы причем тут Шахтер... А при том, что есть упоротые идиоты

последние встречи поражение , ничья, две победы , где не обошлось без судеек. Победы минимальные...

Уровень нашего футбола падает... Можно теперь и рекорды свои ставить за сезон. Не?

Нет ,это результаты последних личных встреч ,и отрыв в турнирной таблице ! Да и кроме динамо бо...

ну это только в вашем мнении

Нет ,мы просто играем лучше ! На много лучше !

и лигу чемпионов и суперкубок европы, и клубный чемпионат мира - если соответсвующий мод, ...