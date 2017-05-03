Олег КУЗНЕЦОВ: «После 0:4 от Испании Блохин хотел уйти»

Уже который год Олег Кузнецов воспитывает талантливую молодежь, успевая, впрочем, следить за всеми важными футбольными событиями в Украине.

— Олег Владимирович, сейчас вы возглавляете сборную Украины U-16…

— Этих ребят я тренирую год. Моим последним выпуском был набор игроков 1997 года рождения. Попрощавшись с ними, снова взял самый младший возраст. Начинается новый четырехлетний цикл.

Недавно участвовали в Турнире развития УЕФА в Польше. У нас были отличные условия проживания, восстановления. Выступали на полях нормального качества, да и соперники попались интересные. Поселили нашу сборную под Гданьском, в комфортной гостинице, а играть ездили в маленькие поселки недалеко от города.

— Результаты матчей были разными. Стоит ли им придавать значение уже сейчас?

— Я стараюсь не акцентировать внимание на счете. Да, проиграли Норвегии — 3:4, потом победили Польшу — 1:0, заняли в итоге второе место на турнире, но главная задача заключалась в другом —наладить взаимопонимание, определиться с основой.

Однако без нюансов, к сожалению, не обошлось. В Польшу мы отправились не в оптимальном составе, без шести игроков Шахтера, юношеская команда которого в эти же сроки участвовала в турнире, проходившем в Барселоне. Меня попросили не задействовать этих ребят.

Хотя такое не впервой — в январе пошли на уступки киевскому Динамо. Тогда мы играли на Турнире Эгейского моря и обходились без 11 динамовцев. Тревожит, что каждый сбор юношеская сборная Украины проводит без группы сильнейших.

— У вас плотный рабочий график. Удалось посмотреть недавний поединок между Динамо и Шахтером?

— Конечно, такие матчи нельзя пропускать. Впечатление, правда, от него осталось двоякое. В эмоциональном плане это был, наверное, один из худших поединков между этими командами за долгое время. Мне кажется, на футболистов повлияли-таки цифры из турнирной таблицы (11 очков отрыва Шахтера от Динамо). Большего все ждали от киевлян, которые, учитывая, что их пришло поддержать 50 тысяч зрителей, должны были показать более атакующий футбол.

— Нынешнее Динамо вас не впечатляет?

— Да, особенно в атаке. Впрочем, удивляться тут нечему. Даже уехавший в Китай Мораес был выше классом, чем Беседин и Яремчук… Еще и полузащита держит их на сухом пайке. В середине поля у Динамо мало креативных исполнителей. Сидорчук и Рыбалка, к примеру, больше думают об обороне своих ворот.

— Перед матчем Динамо — Шахтер многие говорили, что истинный уровень получавших в последнее время хвалебные отзывы Гармаша, Ярмоленко и того же Беседина проявится в первой же серьезной игре…

— Судя по тому, что мы видели, так и вышло. Достаточно было горнякам серьезно подготовиться к матчу, не дать разгуляться оппонентам, и все… Атака Динамо оказалась просто отрезана от других линий. Откуда тогда голам взяться?

— Как динамовцы могли пропустить гол со второго этажа? В игре головой бело-синие ведь превосходят горняков…

— Это была индивидуальная ошибка Кадара. Хотя и к другим можно высказать претензии — в тот момент у ворот Коваля находилось семь динамовцев, которые не сумели разобраться, кто кого держит.

— Кадар и Пантич — очередной промах селекции Динамо?

— Я так не считаю. Чтобы точно определить их уровень, нужно больше видеть этих футболистов в серьезных битвах. Таковых у киевлян весной было лишь две — с Зарей и Шахтером. Посмотрим, что Кадар и Пантич покажут летом — в квалификации Лиги чемпионов.

— Вы в последнее время много работали с молодежью, в том числе с воспитанниками динамовской школы. Мало талантливых футболистов?

— Таланты есть. В пример могу привести тех, с кем сам занимался, — Цыганкова, Шепелева, того же Тымчика и Богдана Михайличенко. Но они по-прежнему должны доказывать, что сильнее других. Неправильно толкать их в состав искусственно. А там и новые придут. В Динамо U-19 — целая россыпь талантов.

— Как вам наши сборники в Шахтере? Они в порядке?

— В отличной форме Пятов, Ракицкий, Степаненко. Не так ярко смотрится игра Коваленко, но у него сейчас другая позиция, больше в опорной зоне Виктор действует.

— Андрей Шевченко мог много полезного почерпнуть для себя в украинском класико?

— Начнем с того, что наставник сборной всегда должен присутствовать на таких матчах. Главная проблема для Шевченко — быстро перестроить подопечных на другую схему игры, а это непросто сделать.

— В свое время вы помогали Олегу Блохину в национальной команде на чемпионате мира 2006 года. Интересно было работать? Блохин к вашему мнению прислушивался?

— На мировом форуме не важно, кем работаешь — главным или ассистентом. От происходящего там дух захватывает, настолько все интересно и значимо. К тому же вдвойне приятно, что нам удалось добиться на ЧМ-2006 результата. Нас было четверо — Блохин, Альтман, Баль и я. Мы работали в связке, но каждый отвечал за свой участок. Потом собирались, советовались, часто не соглашались друг с другом и с тем же Олегом Блохиным — в вопросах состава, тактики и так далее.

— А за что отвечали конкретно вы?

— Я с Андреем Балем больше работал с командой непосредственно на тренировках.

— Долго не спали после 0:4 от Испании?

— Не скажу, что так уж и долго… Да, эмоции тогда зашкаливали. Блохин сгоряча даже всем заявил: «Ухожу!» Однако, как известно, лучший лекарь — время. Немного позже все успокоились. Прикинули: а что, мы Испанию действительно хотели обыграть? Если бы хоть один балл у испанцев отобрали — это было бы большим счастьем, которого потом нам, может, где-то и не хватило бы. Мы успокоили ребят, настроили их на следующие матчи, что, повторюсь, дало затем результат.

— Как тренерский штаб определял пенальтистов перед серией в матче 1/8 финала со Швейцарией?

— Я даже не припоминаю, чтобы мы там что-то особенное делали… На тренировках пенальти не отрабатывали — это точно. А в поединке со Швейцарией все было так: после свистка арбитра подошли к лавке запасных десять человек и стали честно говорить, кто готов бить с точки, а кто нет. Некоторые игроки признались: набегались очень, сил не хватает… Их мы не задействовали. Однако в кусты никто тогда не прятался.

— Что чувствовали после поражения в четвертьфинале от Италии?

— Особой трагедии в том проигрыше не было. Мы все наши эмоции выплеснули в предыдущем поединке. Понимали, что уступили, возможно, будущим чемпионам мира. И это затем подтвердилось. Задачей сборной Украины на ЧМ-2006 являлся выход из группы, а мы вон куда взобрались… Никто у нас не плакал и не психовал.

— Ваша дочь в этом году отметит 30-летие. Часто ее видите?

— В воскресенье она к нам в гости приехала, на несколько дней. У нее в Киеве есть свои дела. Юбилей у Кати будет в июне, но я не знаю, как получится его отметить, ведь дочка слишком занята работой — у нее много проектов.

— Екатерина задействована в киноиндустрии?

— Да, много снимается в кино. Ей это нравится. Она всегда хотела стать актрисой, закончила в Киеве театральный институт и сейчас вот работает.

— У вас есть правительственные награды — три ордена За заслуги. Когда и за что их получали?

— Первый из них — в 2004 году за былые заслуги. Второй — за выход сборной Украины на ЧМ-2006 и показанный там результат. Третьим орденом совсем недавно меня наградил Президент Украины Петр Порошенко в честь 30-летия победы Динамо в Кубке кубков. В общем, получается, что я кавалер ордена За заслуги. Это приятно.

— Нет желания надеть костюм и выйти при полном параде — с орденами?

— Я их на публике еще не носил. Не знаю, выпадет ли такая возможность… Разве что когда на прием к королеве Великобритании пригласят или хотя бы на торжественный прием в Шотландии (улыбается). В таком случае обязательно надену все три ордена.