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Роман Зозуля может переехать в Нью-Йорк

Украинский нападающий ведет переговоры с «Нью-Йорк Космос»

  • 03.05.2017 12:10
  • 1224 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с «Нью-Йорк Космос» и может присоединиться к этому клубу на правах аренды. Испанская пресса пишет о том, что переговоры между американским клубом и украинским футболистом ведутся на протяжении последних 20-ти дней, но пока не увенчались успехом.
 
Напомним, что трансферное окно в Северной Америке закрывается 8-го мая. Ранее Зозуля мог оказаться в составе «Райо Вальекано», но отказался от перехода в этот испанский клуб из-за радикально настроенных фанатов, которые обвинили украинца в нацизме. В феврале экс-форвард «Днепра» разорвал контракт с «Райо» и вернулся в «Бетис», за который не имеет право выступать в официальных матчах.
 
На данный момент «Нью-Йорк Космос» выступает во втором дивизионе Северной Америки.
 

Источник — El Mundo Deportivo

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Комментарии
    Сергей Таченко
      Сергей Таченко, 03.05.2017 12:24
    +4
    Мда... И он еще в сборной играет...
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 03.05.2017 12:30
    +4
    Суть переговоров
    - Ладно, так и быть, я согласен играть за половину зарплаты
    - Рома, который раз тебе говорю, ты нашей команде не нужен, даже если сам платить будешь.
    P. S. При всем уважении к Зозуле, как человеку и соотечественнику
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    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 03.05.2017 12:36
    +4
    Да...Можэт он человек хороший,можэт патриот и ещё что то...но как футболист никому ненужный- это факт!!!
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    seregka1991
      seregka1991, 03.05.2017 12:43
    +3
    Его напор и настойчвость на какой-то фланг обороны надо применить. Возможно тогда будет что-то среднее. А так, написано форвард, а я не могу вспомнить почему он величает себя форвардом.
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 03.05.2017 12:59
    +3
    Если честно то Зозуля меня уже достал!) Сколько можно уже ! одни новости зозуля то! Зозуля сё!) Перейдет потом пишите ! Нет б л я розвели Санту Барбару)
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    uniale
      uniale, 03.05.2017 13:08
    +1
    Твою мать, уже Космос !
    Рома - не чуди !
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    cherkassy
      cherkassy, 03.05.2017 13:10
    +2
    Рома, ти просто КОСМОС
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    Милябой
    online
      Милябой, 03.05.2017 13:30
    0
    Теперь может гордо сказать что я лечу в космос
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