Роман Зозуля может переехать в Нью-Йорк

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с «Нью-Йорк Космос» и может присоединиться к этому клубу на правах аренды. Испанская пресса пишет о том, что переговоры между американским клубом и украинским футболистом ведутся на протяжении последних 20-ти дней, но пока не увенчались успехом.
Напомним, что трансферное окно в Северной Америке закрывается 8-го мая. Ранее Зозуля мог оказаться в составе «Райо Вальекано», но отказался от перехода в этот испанский клуб из-за радикально настроенных фанатов, которые обвинили украинца в нацизме. В феврале экс-форвард «Днепра» разорвал контракт с «Райо» и вернулся в «Бетис», за который не имеет право выступать в официальных матчах.
На данный момент «Нью-Йорк Космос» выступает во втором дивизионе Северной Америки.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- Ладно, так и быть, я согласен играть за половину зарплаты
- Рома, который раз тебе говорю, ты нашей команде не нужен, даже если сам платить будешь.
P. S. При всем уважении к Зозуле, как человеку и соотечественнику
Рома - не чуди !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.