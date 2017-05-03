У хавбека Эвертона Ленона подозрение на психические отклонения

Полузащитник «Эвертона» Аарон Ленон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психологические отклонения.
30-летний хавбек, выступавший в свое время в составе сборной Англии, ночью гулял в опасной близости от автомагистрали Eccles Old Road.
Полиция, прибыв на место задержала и допросила Ленона, после чего футболист был доставлен в госпиталь для прохождения обследования. Англичанину предстоит пройти лечение из-за болезни, вызванной стрессом.
Последний раз Аарон Леннон получал игровую практику в «Эвертоне» в феврале, проведя на поле в матче с «Мидлсбро» 17 минут.
Источник — Sky Sports
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