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Монако — Ювентус. Анонс

Королевство для «старой синьоры»

  • 03.05.2017 11:47
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Если в первой полуфинальной паре Лиги чемпионов, наверное, уже все решено, то матч «Монако» - «Ювентус» еще до своего начала несет нам серьезную интригу. На первый взгляд кажется, что в этом противостоянии встречаются две равные команды, которые в нынешнем сезоне показывают свой лучший футбол и заслуженно проложили себе тропинку в столь позднюю стадию самого престижного европейского турнира. Однако прожженные футбольные болельщики скажут вам, что на решающей стадии соревнований многое решает опыт, которого, как ни крути, больше у «старой синьоры».
 
«Монако» в нынешнем сезоне удивляет не только в розыгрыше Лиги чемпионов, где успел пройти «Манчестер Сити» и «Боруссию» Дортмунд, но и в чемпионате Франции, оставляя позади «глорихантеров» из Парижа. За три тура до финиша чемпионата команда Леонарду Жардима опережает ПСЖ на три очка, имея при этом игру в запасе. «Ювентус» также без одной минуты чемпион Италии, опережая за 4 тура до финиша сезона «Рому» на 9 очков.
 
Накануне ответственного противостояния «Ювентус» потерял очки в матче Серии А против «Аталанты», пропустив решающий гол от своего соперника на 89-й минуте игры - 2:2. «Монако» же в прошедшую субботу смог добыть волевую победу в домашних стенах над «Тулузой», отправив в ворота соперника три гола - 3:1. Очередную блистательную игру в составе «монегасков» провел юный нападающий Килиан Мбаппе, который стал настоящим открытием нынешнего сезона.
 
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим:
 
- У «Ювентуса» есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. «Ювентус» - хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при «стандартах». Против нее очень тяжело обороняться. Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса». Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два «Тоттенхэму». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне.
 
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:
 
- Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Он показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад. В 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. Фалькао отлично действует в «воздухе», а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года.
 
Максим ГРОЗНЫЙ
 
Ориентировочные составы:
 
«Монако»: Субашич; Менди, Жемерсон, Глик, Туре; Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар; Мбаппе, Фалькао.
 
«Ювентус»: Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Маркизио; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.
 
Не сыграют: Боскилья, Каррильо - Хедира, Пьяца, Ругани.
Под вопросом: Сидибе, Бакайоко (оба – Монако).

Источник — Sport.ua

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