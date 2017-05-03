Роман ПАВЛЮЧЕНКО: «За такие вещи Ари нужно выгнать из страны»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко после поражения в финале Кубка России от «Локомотива» (0:2) заявил, что форварда железнодорожников Ари надо пожизненно дисквалифицировать.

В микст-зоне после окончания встречи Павлюченко несколько раз нецензурно оскорбил Ари, который принял активное участие в массовой драке в концовке финала.

– Ваши слова в микст-зоне – что это было?

– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?

– Но вы назвали его…

– Я, конечно, перегорел! Напишите – г…о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя, как г…о, нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.