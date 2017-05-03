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Занимательный гол Соунси МанЮнайтед со штрафного

Блог о футбольной тактике на Sport.ua открывает рубрику о стандартах

  • 03.05.2017 11:22
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Sky Sports
© Sky Sports

Матч между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед», состоявшийся в прошедший уикэнд, помимо равной борьбы между претендентом на еврокубки и борющемся за выживание андердогом отметился двумя примечательными стандартными моментами. Первым стало пенальти, назначенное за столь очевидный нырок Решфорда, что это вызвало нешуточное бурление и резонанс в английском футбольном мире. Чего и говорить, в Англии, где само уже назначение пенальти является достижением, не сравнимым с другими чемпионатами, подобный факт явной симуляции вызвал всеобщее возмущение.

Однако старт новой рубрики, где мы в наглядной и доходчивой форме постараемся рассказывать от примечательных особенностях реализации футбольных тактических приемов, мы посвятим второму моменту. Речь идет о выполнении штрафного удара, назначенного на 79-й минуте игры. Итак, перейдем к разбору.

1) Штрафной назначен из опасной зоны, чреватой прямым ударом. Поэтому «манкунианцы» формируют оборонительный заслон из двух групп игроков: первая составляет стенку в направлении прямого удара, перекрывая ближнюю зону створа ворот. Вторая состоит из пяти игроков опекающих выстроившихся оппонентов, готовых набегать при ударе;

2) Ключевым моментом являются нерешительные перемещения Эрреры (красный). Поначалу он пристраивается к стенке, но затем (видимо следуя отработанному для таких случаев варианту) отбегает в ворота, занимая позицию у ближней штанги;

3) Уход Эрреры создает глубину атаке, перемещая линию офсайда на линию ворот. Этим сразу пользуется Льоренте (серый), который также смещается глубже. Так он решает сразу несколько задач - освобождается от опеки, получая возможность сыграть впритык на добивании, создает глубину атакуемому порядку и вообще нарушает всю линейность обороны хозяев;

3) Видимо следуя указаниям Де Хеа, Эррера возвращается обратно в стенку, а Льоренте, дабы не оказаться в положении «вне игры» также возвращается обратно;

4) Но не тут то было: опытный Сигурдссон, который находится у мяча, видит маневры Эрреры и намечает для удара зону у штанги, которую тот показал ему сам. Удар приходится ровно по уровню головы еще секунды находящегося на этом же месте Эрреры.

5) Ну и решающее значение имело конечно само исполнение удара. Стенка достаточно высоко выпрыгивает, но несмотря на это мяч огибает головы Каррика и Рэшфорда.

Забитый мяч восстанавливает счет после несправедливо назначенного пенальти. А мы имеем возможность убедиться в частой необходимости нахождения игрока у ближней (дальней) штанги при исполнении стандартов в обороне. Нахождение тут Эрреры ставило бы дополнительные, более трудные задачи, хотя и для обеих команд, но это уже играло бы в пользу обороняющихся.

В нашем архиве есть еще несколько примеров, демонстрирующих особенности в реализации футбольной тактики, и в частности, на стандартах. Ведь тактическая выучка – один из главнейших элементов, отличающих команды мастеров высокого класса. Наблюдение за ними открывает многие скрытые, но крайне любопытные аспекты игры. О них мы постараемся рассказывать и в дальнейшем.

Автор — Игорь Зайцев, Sport.ua

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