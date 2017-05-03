Зинедин ЗИДАН: «В решающие моменты Роналду всегда там, где нужно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0.
«Мы довольны проделанной работой, но «Реал» еще не в финале. Мы забили и, прежде всего, отыграли на ноль, но на следующей неделе команду все равно ждет ответный матч.
Самое замечательное в Роналду — в решающие моменты он всегда там, где нужно. Он забил три гола, уникальный игрок! Он заслуживает всех похвал, я тут ни при чем. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать. Ему всегда мало, всегда хочется большего», — сказал Зидан в эфире Mediaset Premium.
Источник — MatchDay
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