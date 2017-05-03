Ярмоленко в семи сезонах подряд забивает не меньше десяти мячей в УПЛ

В матче с «Черноморцем» динамовец Андрей Ярмоленко установил уникальное достижение.
Два мяча в ворота «моряков» стали для капитана «Динамо» десятым и одиннадцатым результативным ударом в нынешнем сезоне Лиги Пари-Матч. Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком в истории проведения чемпионата независимой Украины, которому удалось в семи сезонах (к тому же подряд!) забивать не меньше десяти мячей.
Андрей Ярмоленко стал первым футболистом, которому покорился бомбардирский рубеж в десять мячей сразу в семи сезонах. До этого лучшим показателем мог похвастаться Евгений Селезнев, который входил в число лучших бомбардиров в шести сезонах (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).
Примечательно, что нынешний наставник «Динамо» Сергей Ребров забивал десять или более мячей в пяти сезонах отечественного чемпионата (1992, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2005/2006). Такой же показатель и у другого легендарного форварда «Динамо» Максима Шацких – десять или более мячей он забивал в сезонах 1999/2000, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2007/2008.
Отметим, что лучший показатель результативности Ярмоленко имел в сезоне 2014/2015, когда забил в ворота соперников 14 мячей. В нынешнем чемпионате в его активе 11 результативных ударов и еще пять туров в запасе, чтобы превзойти собственный рекорд.
Источник — ФК Динамо Киев
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ахахах как подгорает то у вас от каждой новости про Андрея, уже сто раз говорили про то что на вашей Копанке свет клином не сошелся, и по большому счету за пределами терреконов на нее многим абсолютно пофигу Ярмола вон сколько очков сборной при нес, пока игроки "базАвай КамАнды сборной" уже не знают как в защите забокопорить или в центре обрезаться, как всем известный голден бой
А нынешний класс футболистов ДК показывает что Ярмола на их фоне очень выделяется, и для любой мало-мальски нормальной команлы, полностью персонально закрыть одного игрока соперника- весьма легкая задача. Но даже это не мешает Ярмоле на данный момент быть лучшим игроком чемпа...
Хотя ты можешь посмешить меня и остальных и попытаться доказать что такими являются пузатый пижон - Марлос, или вечно перспективный - Бернард, а, ну или ваша вечно молодая хорватская певичка, из-за которой Барселона ЛЧ не взяла
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