Ярмоленко в семи сезонах подряд забивает не меньше десяти мячей в УПЛ

В матче с «Черноморцем» динамовец Андрей Ярмоленко установил уникальное достижение.

Два мяча в ворота «моряков» стали для капитана «Динамо» десятым и одиннадцатым результативным ударом в нынешнем сезоне Лиги Пари-Матч. Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком в истории проведения чемпионата независимой Украины, которому удалось в семи сезонах (к тому же подряд!) забивать не меньше десяти мячей.

Андрей Ярмоленко стал первым футболистом, которому покорился бомбардирский рубеж в десять мячей сразу в семи сезонах. До этого лучшим показателем мог похвастаться Евгений Селезнев, который входил в число лучших бомбардиров в шести сезонах (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).

Примечательно, что нынешний наставник «Динамо» Сергей Ребров забивал десять или более мячей в пяти сезонах отечественного чемпионата (1992, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2005/2006). Такой же показатель и у другого легендарного форварда «Динамо» Максима Шацких – десять или более мячей он забивал в сезонах 1999/2000, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2007/2008.

Отметим, что лучший показатель результативности Ярмоленко имел в сезоне 2014/2015, когда забил в ворота соперников 14 мячей. В нынешнем чемпионате в его активе 11 результативных ударов и еще пять туров в запасе, чтобы превзойти собственный рекорд.