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Петер БОС: «Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте»

Наставник «Аякса» поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Лиона»

  • 03.05.2017 09:33
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Метки
ФК Аякс
© ФК Аякс

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Лиона».

«В полуфиналах участвуют только сильные команды. «Лион» однозначно подходит под это определение, как и «Аякс». Чтобы пробиться в финал, нам нужно продемонстрировать свой топовый футбол в обоих матчах, и именно это мы планируем сделать.

Борьба за золото чемпионата Нидерландов не отвлекает нас от Лиги Европы, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся на протяжении всего сезона. В заключительные недели ничего не изменится. Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте. Финальный отрезок начинается именно с этого матча в Лиге Европы», – отметил Бос.

Источник — УЕФА

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