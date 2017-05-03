Петер БОС: «Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте»

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Лиона».

«В полуфиналах участвуют только сильные команды. «Лион» однозначно подходит под это определение, как и «Аякс». Чтобы пробиться в финал, нам нужно продемонстрировать свой топовый футбол в обоих матчах, и именно это мы планируем сделать.

Борьба за золото чемпионата Нидерландов не отвлекает нас от Лиги Европы, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся на протяжении всего сезона. В заключительные недели ничего не изменится. Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте. Финальный отрезок начинается именно с этого матча в Лиге Европы», – отметил Бос.