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Евгений ЧЕБЕРКО: «Я взял мяч — и забил»

Футболист «Днепра» рассказал, как реализовал пенальти в матче с «Волынью»

  • 03.05.2017 09:21
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ФК Днепр. Евгений Чеберко
© ФК Днепр. Евгений Чеберко

Хавбек «Днепра» Евгений Чеберко не побоялся взять на себя ответственность в решающий момент матча с «Волынью» — и реализовал пенальти. Поразил не сам этот факт, а то, с какой решимостью молодой футболист, которому в последних матчах все чаще доверяют тренеры, взял мяч у партнеров и понес его на «точку».

— Неужели ты был настолько уверен в своих силах на 90-й минуте важного матча? — спросили мы у автора гола по дороге домой после победы.
— Я попросил пробить пенальти. Никто не возражал, я взял мяч — и забил. Был где-то на 90 процентов уверен, что все получится.

— Раньше приходилось быть пенальти?
— Да, но это было преимущественно на юношеском уровне.

— Матч поначалу складывался для «Днепра» неплохо, но во втормо тайме ситуация на поле изменилась. Каково было выходить на замену в напряженный отрезок игры?
— Если честно, на замену мне всегда тяжелее выходить, чем в основном составе. Тяжелее войти в ритм игры. Еще не привык к скоростям и, как бы ни разминался, сразу задыхаешься. В эту же игру тяжело было войти еще и потому, что «Волынь» прессинговала, бежала, и у нас не получалось выходить из обороны через короткий пас. Было больше борьбы во втором тайме.

— Можно сказать, что победа, которую принес твой гол стала закономерной?
— Думаю, да. В первом тайме у нас было полное преимущество. Мы должны были забивать и доводить матч спокойно до логического завершения. Но не забили, а «Волынь» потом начала прессинговать. У них не было, по сути, моментов — просто давили на наши ворота. Так что, думаю, наша победа заслуженна.

— Несколько дней назад вы провели тяжелый матч с «Шахтером». Хватило времени разобрать «Волынь» и подготовиться к матчу в Луцке?
— Разобрать успели спокойно. Было два-три дня, и мы изучали соперника понемногу, разобрав в итоге достаточно хорошо. А восстановиться было тяжеловато, потому что с «Шахтером» действительно была тяжелая игра. Они владели преимуществом, были с мячом, из-за чего мы очень сильно нагрузились.

— То поражение от «Шахтера» стало большим разочарованием?
— Были расстроены, что не вышли в финал. Это было бы достижением для нашей молодой команды. К сожалению, мы проиграли «Шахтеру» в полуфинале, но, надо признать, это было заслуженно: они лучше играли. Такие матчи приносят опыт, и в следующий раз постараемся их обыграть (улыбается).

— Опыт тебе с партнерами заметно добавил весь нынешний сезон...
— Да, с каждой игрой чувствуешь себя все лучше. Приходит уверенность, исчезает нервозность. Спокойно играешь и понимаешь, что ты такой же, как и все, кто играют в Премьер-лиге, ничем их не хуже. В первых матчах была боязнь ошибиться, подвести команду, но затем эти чувства прошли: спокойно выходишь и выполняешь установку тренера.

— Победа над «Волынью» приблизила «Днепр» к десятому месту. Смотришь в турнирную таблицу?
— Нет, мы просто делаем свою работу. Хотим побеждать в каждой игре — для болельщиков и для амих себя.

— Расскажи, пожалуйста, о себе: как начинался футбольный путь Евгения Чеберко?
— Начинал я в родном Мелитополе у Станислава Николаевича Заброды. Это очень хороший тренер, наверное, лучший в нашем городе. Он, кстати, выпустил Хачериди. Затем меня заметил днепропетровский интернат, где я провел три года. Наша команда выиграла чемпионат Украины U-15 — это было огромное достижение! Начиная с U-17, я играю в «Днепре» — и вот, дорос до первой команды.

Источник — ФК Днепр

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