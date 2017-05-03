ЛЕ. 1/2 финала. Аякс – Лион. Анонс

Матч «Аякс» - «Лион» открывает программу полуфиналов Лиги Европы 2016/2017. Поединок был перенесен с четверга, когда традиционно проводятся матчи ЛЕ, на среду из-за Дня Поминовения в Нидерландах.

«Аякс» и «Лион» хоть и завсегдатаи еврокубков, но друг с другом встречались лишь дважды в двухматчевых противостояниях. Последняя встреча была в 2011-м году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, и тогда оба поединка завершились нулевой ничьей.

А в 2002-м на той же групповой стадии ЛЧ амстердамцы дважды победили 2:1 и 2:0. Но сейчас год уже 2017-й, команды абсолютно новые, знакомимся.

Оба коллектива с огромным трудом преодолели стадию 1/4 финала. «Аякс» встречался с «Шальке» и после первого матча, который завершился со счетом 2:0 в пользу голландцев, спокойно ехали в Гельзенкирхен «курить», но не тут то было, «Шальке» удалось перевести игру в овертайм, где команды устроили перестрелку голами, в итоге 3:2 и дальше прошел «Аякс».

«Лион» в противостоянии с «Бешикташем» также выиграл, но всего 2:1, поэтому в Стамбул отправлялся удерживать нужный счет. Не удержал. Снова овертайм, но в этот раз пенальти, где нервы крепче оказались у французов. Можно представить, что творилось в момент серии пенальти на арене в Стамбуле.

У «Аякса» есть некоторые вопросы по кадрам: два игрока дисквалифицировано (Велтман и Виргевер) и два травмировано (Траоре и Синкгравен). Что касается «Лиона», то у французов без дисквалификаций, но парочка травмированных тоже есть – Ляказетт, Толиссо и Рыбус.

Наставники команд Петер Бос и Брюно Женезьо на предматчевых пресс-конференциях ничего экстраординарного не сказали, отвесив по парочке комплиментов сопернику и рассказав о том, что настрой на игру сумасшедший.

В сегодняшнем мачте фаворитом идет «Аякс», но если взять противостояние в целом, то букмекеры склоняются к «Лиону». Что ж, посмотрим, у кого еще остались силы на решающую концовку сезона.

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Онана; Тете, Санчес, де Лихт, Ридевалд; Классен, Шене, Зиеш; Траоре, Дольберг, Юнес.

«Лион»: Лопеш; Жалле, Нкулу, Дьяхаби, Морель; Гоналон, Тусар; Толиссо, Корне, Вальбуэна; Фекир.

Котировки букмекеров:

На победу «Аякса» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.26. На победу «Лиона» – 3.25. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.