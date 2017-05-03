Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Монако показывает прямолинейный футбол»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Он показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад.

В 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. [Радамель] Фалькао отлично действует в «воздухе», а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года», – отметил Аллегри.