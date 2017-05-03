Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Монако показывает прямолинейный футбол»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от поединка

  • 03.05.2017 08:54
  • 355 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Он показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад.

В 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. [Радамель] Фалькао отлично действует в «воздухе», а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года», – отметил Аллегри.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Brian10
      Brian10, 03.05.2017 09:27
    0
    Надеюсь этот прямолинейный Монако накидает полную кошелку гибкому Ювентусу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.