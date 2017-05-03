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Леонарду ЖАРДИМ: «Мы забьем на стадионе Ювентуса»

Наставник «Монако» поделился ожиданиями от матча

  • 03.05.2017 08:36
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ФК Монако. Леонарду Жардим
© ФК Монако. Леонарду Жардим

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«У «Ювентуса» есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. «Ювентус» - хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при «стандартах». Против нее очень тяжело обороняться.

Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса». Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два «Тоттенхэму». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне», – считает Жардим.

Источник — УЕФА

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