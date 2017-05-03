Александр СЕВИДОВ: «Проводим в автобусе по 20 часов»

Тренер «Ильичевца» Александр Севидов дал комментарий накануне матча с «Гелиосом».

- Мы просматривали игры «Гелиоса». Команда проповедует силовой футбол с доставой мяча с флангов в штрафную площадь соперника. Но мы сейчас, в принципе, в таком состоянии, что должны показать свой футбол.

У нас сейчас очень напряженный график. Очень дальние поездки – были Черкассы; через два дня после матча с «Гелиосом» мы уезжаем в Черновцы, играем с «Буковиной», а еще через два дня уезжаем в Тернополь. У нас, на самом деле, очень сложные выезды. Мы по 20 часов и более проводим в автобусе при поездке только в одну сторону, но, тем не менее, постараемся этот тяжелый график выдержать.