У ніч на середу на Багамах завершився груповий етап чемпіонату світу з пляжного футболу 2017, й визначилися останні дві пари чвертьфіналістів.

Першими на пісок арени в Нассау вийшли команди групи D – команда Таїті зустрічалася с Польщею. У поляків був останній шанс зачепитися за очки, а таїтянам вкрай необхідно було перемагати, щоб пробитися у плей-офф. І більш вмотивовані таїтяни показали високий рівень командної гри, приголомшивши суперника на старті зустрічі. Як результат – у середині другої дванадцятихвилинки футболісти з Таїті вигравали 6:0! Далі поляки скоротили відстань, проте загальна перемога таїтян 8:4 ні в кого не викликала сумнівів. Поляки залишають чемпіонат на останньому місці квартету D, до то ж команда Марчіна Станіславскі пропустила більше всіх на груповій стадії – 24 голи!

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Третій тур

Таїті – Польща 8:4 (4:0, 2:1, 2:3)

В іншому матчі групи бразильці розгромили збірну Японії 9:3 й залишили азіатів за бортом турніру. Адже Японії потрібна була тільки перемога, та ще й в основний час. Проте сили явно були не рівні. Безумовні фаворити Мундіалю показали космічний рівень пляжного футболу, та ще і залишилися справжніми джентльменами – після гри Така Акагума сів на пісок та не зміг втримати сльози, а бразильці замість бурхливих радощів побігли втішати суперника. Справжній чоловічий вчинок.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Третій тур

Бразилія – Японія 9:3 (2:2, 4:1, 3:0)

Група D

№ Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Бразилія 3 3 0 0 20-8 9 2 Таїті 3 2 0 1 13-11 6 3 Японія 3 1 0 2 15-17 3 4 Польща 3 0 0 2 12-24 0

Додамо, що геніальний ветеран пляжного футболу Богуслав Сагановскі провів свій останній матч на Мундіалі й після матчу Польща - Таїті футболісти обох команд привітали сорокарічного поляка з неймовірною спортивною кар`єрою!

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А у групі С команда Парагваю переграла аутсайдера квартету Панаму 5:2 й вийшла до чвертьфіналу з першого місця! Не зважаючи на поразку в стартовому турі від команди Об’єднаних Арабських Еміратів, парагвайці не опустили руки, зуміли здолати чинних чемпіонів світу португальців, а у заключній грі проти панамців свої шанси не втратили!

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Третій тур

Парагвай – Панама 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Доля останньої перепустки у чвертьфінал вирішувалася в очному протистоянні між збірною Португалії та командою ОАЕ. Азіати могли створити сенсацію, вибивши чинних чемпіонів з турніру – на останній хвилині основного часу Абу Карім зрівняв рахунок і перевів гру в екстра-тайм. Але у додатковій трихвилинці досвідчений Бруно Ново забив класний гол і приніс своїй команді перемогу. Таким чином, Португалія фінішувала у квартеті С на другій сходинці і вийшла на Бразилію! Цього мега-матчу вболівальники чекали у фіналі, проте португальці своєю несподіваною поразкою від парагвайців сплутали всім карти. Тепер хтось з двох головних фаворитів чемпіонату світу 2017 залишить турнір вже на стадії чвертьфіналу.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Третій тур

ОАЕ – Португалія 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) /д.ч./

Група С

№ Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Парагвай 3 2 0 1 12-8 6 2 Португалія 3 1 1 1 12-6 5 3 ОАЕ 3 1 1 1 6-6 4 4 Панама 3 0 0 3 4-14 0

Всі чвертьфінальні пари Мундіалю:

04.05.2017, 22:30 Бразилія – Португалія

05.05.2017, 00:00 Парагвай – Таїті

05.05.2017, 01:30 Швейцарія – Іран

05.05.2017, 03:00 Італія – Сенегал

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua