У ніч на середу на Багамах завершився груповий етап чемпіонату світу з пляжного футболу 2017, й визначилися останні дві пари чвертьфіналістів.
Першими на пісок арени в Нассау вийшли команди групи D – команда Таїті зустрічалася с Польщею. У поляків був останній шанс зачепитися за очки, а таїтянам вкрай необхідно було перемагати, щоб пробитися у плей-офф. І більш вмотивовані таїтяни показали високий рівень командної гри, приголомшивши суперника на старті зустрічі. Як результат – у середині другої дванадцятихвилинки футболісти з Таїті вигравали 6:0! Далі поляки скоротили відстань, проте загальна перемога таїтян 8:4 ні в кого не викликала сумнівів. Поляки залишають чемпіонат на останньому місці квартету D, до то ж команда Марчіна Станіславскі пропустила більше всіх на груповій стадії – 24 голи!
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Третій тур
Таїті – Польща 8:4 (4:0, 2:1, 2:3)
В іншому матчі групи бразильці розгромили збірну Японії 9:3 й залишили азіатів за бортом турніру. Адже Японії потрібна була тільки перемога, та ще й в основний час. Проте сили явно були не рівні. Безумовні фаворити Мундіалю показали космічний рівень пляжного футболу, та ще і залишилися справжніми джентльменами – після гри Така Акагума сів на пісок та не зміг втримати сльози, а бразильці замість бурхливих радощів побігли втішати суперника. Справжній чоловічий вчинок.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Третій тур
Бразилія – Японія 9:3 (2:2, 4:1, 3:0)
Група D
|№
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Бразилія
|3
|3
|0
|0
|20-8
|9
|2
|Таїті
|3
|2
|0
|1
|13-11
|6
|3
|Японія
|3
|1
|0
|2
|15-17
|3
|4
|Польща
|3
|0
|0
|2
|12-24
|0
Додамо, що геніальний ветеран пляжного футболу Богуслав Сагановскі провів свій останній матч на Мундіалі й після матчу Польща - Таїті футболісти обох команд привітали сорокарічного поляка з неймовірною спортивною кар`єрою!
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А у групі С команда Парагваю переграла аутсайдера квартету Панаму 5:2 й вийшла до чвертьфіналу з першого місця! Не зважаючи на поразку в стартовому турі від команди Об’єднаних Арабських Еміратів, парагвайці не опустили руки, зуміли здолати чинних чемпіонів світу португальців, а у заключній грі проти панамців свої шанси не втратили!
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Третій тур
Парагвай – Панама 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Доля останньої перепустки у чвертьфінал вирішувалася в очному протистоянні між збірною Португалії та командою ОАЕ. Азіати могли створити сенсацію, вибивши чинних чемпіонів з турніру – на останній хвилині основного часу Абу Карім зрівняв рахунок і перевів гру в екстра-тайм. Але у додатковій трихвилинці досвідчений Бруно Ново забив класний гол і приніс своїй команді перемогу. Таким чином, Португалія фінішувала у квартеті С на другій сходинці і вийшла на Бразилію! Цього мега-матчу вболівальники чекали у фіналі, проте португальці своєю несподіваною поразкою від парагвайців сплутали всім карти. Тепер хтось з двох головних фаворитів чемпіонату світу 2017 залишить турнір вже на стадії чвертьфіналу.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Третій тур
ОАЕ – Португалія 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) /д.ч./
Група С
|№
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Парагвай
|3
|2
|0
|1
|12-8
|6
|2
|Португалія
|3
|1
|1
|1
|12-6
|5
|3
|ОАЕ
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|4-14
|0
Всі чвертьфінальні пари Мундіалю:
04.05.2017, 22:30 Бразилія – Португалія
05.05.2017, 00:00 Парагвай – Таїті
05.05.2017, 01:30 Швейцарія – Іран
05.05.2017, 03:00 Італія – Сенегал
Лев Галушко, спеціально для Sport.ua
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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