Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы не Облак, забили бы больше»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Нужно поздравить всю команду, которая играла просто блистательно. Мы хорошо играли от начала до конца, голы стали результатом естественного процесса, мы полностью заслужили победу. Могли забить и больше, если бы не Облак.

Хет-трик? Я очень рад голам и рад тому, что достиг отметки в 400 мячей за «Реал». У нас хорошее преимущество перед ответной встречей, но ничего еще не решено. «Атлетико» — очень сильная команда, но полуфиналы ЛЧ не выигрываются за один матч.

Овации стадиона? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я продолжу делать для них всё, что в моих силах», — цитирует Роналду As.