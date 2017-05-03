Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы не Облак, забили бы больше»

Форвард «Реала» прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0)

  • 03.05.2017 07:42
  • 811 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Форвард «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Нужно поздравить всю команду, которая играла просто блистательно. Мы хорошо играли от начала до конца, голы стали результатом естественного процесса, мы полностью заслужили победу. Могли забить и больше, если бы не Облак.

Хет-трик? Я очень рад голам и рад тому, что достиг отметки в 400 мячей за «Реал». У нас хорошее преимущество перед ответной встречей, но ничего еще не решено. «Атлетико» — очень сильная команда, но полуфиналы ЛЧ не выигрываются за один матч.

Овации стадиона? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я продолжу делать для них всё, что в моих силах», — цитирует Роналду As.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.