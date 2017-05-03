Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы очень довольны матчем с Эвертоном»

После успеха в гостевом матче с «Эвертоном» (3:0) в минувшее воскресенье «Челси» необходимо одержать 3 победы в оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом Англии. Сесар Аспиликуэта утверждает, что все внимание команды теперь сосредоточено на игре с «Мидлсбро».

Матч с «Боро» станет первым в серии из трех домашних матчей «синих» в АПЛ. Также «Челси» ожидает гостевая игра с «Вест Бромвичем», которую команда проведет в предпоследнем туре в пятницу.

Аспиликуэта является одним из двух футболистов «синих», которые отыграли за «Челси» во всех матчах АПЛ нынешнего сезона. Испанец прокомментировал важную победу на «Гудисон Парк».

«Мы хорошо подготовились, мы знали, что будет сложно, и были готовы к этому психологически», – говорит Аспиликуэта.

«Даже после первого тайма, который получился равным, мы были в состоянии хорошо провести вторую половину встречи. Педро забил восхитительный гол, и после этого все стало немного проще».

У «синих» было немало положительных моментов с точки зрения игры в обороне. Впервые с января текущего года «Челси» сумел не пропустить в АПЛ.

По мнению Аспиликуэты, нейтрализация Ромелу Лукаку, который забивал в каждом домашнем матче «Эвертона» в 2017-м году, стала ключевым моментом успешной игры «Челси» в обороне.

«Мы знаем, Лукаку – лучший бомбардир АПЛ, он очень опасен, но мы просто старались обороняться против него наилучшим образом», – отмечает Аспиликуэта.

«Естественно, мы сделали шаг вперёд, но ещё предстоит провести 4 матча. Мы очень довольны матчем с «Эвертоном», но должны сосредоточиться на следующей игре».

Партнер Аспиликуэты по команде, Натан Аке, в концовке встречи заменил Давида Луиса, который покинул поле из-за травмы.

Голландец, который выходил в стартовом составе в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом», занял место в центре обороны, состоящей из трёх центральных защитников. Аке поделился впечатлениями от новой роли на поле.

«Это немного другая позиция, но я видел, как Давид тренировался и играл, поэтому я представлял, в чем заключается моя роль, и просто старался вписаться в игру», – говорит Аке.

«Я счастлив. Я сыграл в полуфинале Кубка Англии и вышел в концовке динамичного матча с «Эвертоном», а это говорит о том, что тренер верит в меня. Поэтому я ценю это».

«Это то, зачем ты играешь в футбол. Полуфинал Кубка Англии был очень важным матчем, где я получил возможность проверить себя. Игра с «Эвертоном была другой. Я вышел на замену при счете 2:0 в нашу пользу, но их атакующие игроки очень опасны, поэтому, выходя на поле, нужно быть готовым к игре. Кажется, все сложилось хорошо».