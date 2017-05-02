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Реал Мадрид
3:0
Атлетико Мадрид
02.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Атлетико Мадрид — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»

  • 03.05.2017 10:43
  • 1144 просмотров
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Метки
vk.com/amfans. «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»
© vk.com/amfans. «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»

В ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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