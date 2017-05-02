Реал благодаря хет-трику Криштиану Роналду одолел Атлетико

В предыдущие три сезона «Реал» трижды выбивал «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «сливочные» были сильнее в финале, одолев команду Диего Симеоне в серии пенальти. Интересно, что в Примере «Реал» до нынешнего сезона не мог победить «Атлетико» в тринадцати встречах подряд, но на «Висенте Кальдерон» в поединке первого круга три сухих мяча ворота Яна Облака прервали неприятную для мадридцев серию.

Мечтой преодолеть с четвертой попытки мадридский барьер в Лиге чемпионов с момента жеребьевки полуфиналов живут Диего Симеоне и его команда. Для каждого игрока «Атлетико» поединки с «Реалом» - это больше, чем просто полуфинал. А для их тренера – Диего Симеоне эти матчи принципиальные вдвойне. Но мечта, похоже, так и останется мечтой. Но обо всем попорядку.

Накануне игры на «Сантьяго Бернабеу» многие специалисты сходились в мнении, что игра не будет фееричной, без большого количества забитых мячей и голевых моментов. Но уже в первой половине первого тайма хозяева поля создали столько моментов, сколько с лихвой хватило бы на весь матч. На 7-й минуте Карвахаль, сыграв стенку с Иско, прорвался в штрафную «матрасников» с правого фланга, и «шведой» вырезал мяч в угол – Облак отбил мяч перед собой. Мяч попал прямо на Бензема, но тот, похоже, не сориентировался и не смог переправить мяч в ворота, не попав в створ.

Но уже через две минуты свое веское слово сказал Криштиану Роналду. После навеса со второго темпа в исполнении Каземиро португалец выиграл верховую борьбу у Савича и головой переправил мяч в ворота – 1:0. Забив мяч, подопечные Зинедина Зидана не стали сбавлять обороты, притиснув соперника к воротам. После подачи с углового Варанголовой направлял мяч в ворота – Облак, вытянувшись в струнку, достал мяч из нижнего угла ворот. А какой шанс был у Бензема! Француз в стиле Эмре Джана наносил удар через себя – мяч пролетел немного вышел «девятки» ворот Облака.

Ближе к концовке тайма гостям удалось отвести мяч от своих ворот, выровняв игру. Но в созидании у «Атлетико» ничего не получалось. Один удар в сторону ворот, даже не в створ – это явно не то, на что нужно команде, которая должна отыгрываться.

После разговора в перерыве подопечные Диего Симеоне добавили в активности. Навязывая больше борьбы в центре поля, игроки «Атлетико» старались контролировать мяч и большими силами идти в атаку. Понимая, что изменения нужны кардинальные Симеоне бросил в бой Гайтана и Торреса, которые поменяли Сауля и Гамейро. А вскоре на поле появился и АнхельКорреа, который заменил малозаметного ЯнникаФеррейру-Караско.

Однако ожидаемого эффекта перетурбации в составе гостей не принесли. «Реал» играл по счету и искал шанс увеличить преимущество. На 73-й минуте такой шанс использовал Роналду. Бензема отпасовал на португальца вдоль линии штрафной, тот выцарапал мяч у Фелипе Луиса и с лету вогнал его в сетку - 2:0.

Понимая, что гости пойдут ва-банк Зидан снял с игры КаимаБензема, выпустив вместо него Лукаса Васкеса. Но у «Атлетико» все также ничего не клеилось в атаке. Такой беззубой команды, как в атаке, так и обороне, у Симеоне, по-моему, не было никогда. «Реал» же подловил соперника на контратаке и провел третий мяч. И снова отличился Криштиану Роналду, оформивший второй подряд хет-трик в Лиге чемпионов. Похоже, ответный матч на «Висенте Кальдером» станет формальность…

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«Реал Мадрид» - «Атлетико Мадрид» - 3:0

Голы: Криштиану Роналду, 10, 73, 86

«Реал»: Кейлор Навас, Марсело, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, '46), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Карим Бензема (Лукас Васкес, '77), Иско (Марко Асенсио, '68), Тони Крооc, Криштиану Роналду

«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Лукас-Франсуа Эрнандес, Стефан Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль Ньигес (Николас Гайтан, '58), Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Янник Феррейра-Карраско (Анхель Корреа, '68), Кевин Гамейро (Фернандо Торрес, '57)

Предупреждения: Иско, 48. - Хорхе Коке, 26. Сауль Ньигес, 53. Стефан Савич, 83.