Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Реал Мадрид
3:0
Атлетико Мадрид
02.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал благодаря хет-трику Криштиану Роналду одолел Атлетико

Команда Зинедина Зидана сделал весомую заявку на выход в финал

  • 02.05.2017 23:37
  • 1050 просмотров
  • 18 комментария
Метки
twitter.com/realmadrid?lang=ru
© twitter.com/realmadrid?lang=ru

В предыдущие три сезона «Реал» трижды выбивал «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «сливочные» были сильнее в финале, одолев команду Диего Симеоне в серии пенальти. Интересно, что в Примере «Реал» до нынешнего сезона не мог победить «Атлетико» в тринадцати встречах подряд, но на «Висенте Кальдерон» в поединке первого круга три сухих мяча  ворота Яна Облака прервали неприятную для мадридцев серию.

Мечтой преодолеть с четвертой попытки мадридский барьер в Лиге чемпионов с момента жеребьевки полуфиналов живут Диего Симеоне и его команда. Для каждого игрока «Атлетико» поединки с «Реалом» - это больше, чем просто полуфинал. А для их тренера – Диего Симеоне эти матчи принципиальные вдвойне. Но мечта, похоже, так и останется мечтой. Но обо всем попорядку.

Накануне игры на «Сантьяго Бернабеу» многие специалисты сходились в мнении, что игра не будет фееричной, без большого количества забитых мячей и голевых моментов. Но уже в первой половине первого тайма хозяева поля создали столько моментов, сколько с лихвой хватило бы на весь матч. На 7-й минуте Карвахаль, сыграв стенку с Иско, прорвался в штрафную «матрасников» с правого фланга, и «шведой» вырезал мяч в угол – Облак отбил мяч перед собой. Мяч попал прямо на Бензема, но тот, похоже, не сориентировался и не смог переправить мяч в ворота, не попав в створ.

Но уже через две минуты свое веское слово сказал Криштиану Роналду. После навеса со второго темпа в исполнении Каземиро португалец выиграл верховую борьбу у Савича и головой переправил мяч в ворота – 1:0. Забив мяч, подопечные Зинедина Зидана не стали сбавлять обороты, притиснув соперника к воротам. После подачи с углового Варанголовой направлял мяч в ворота – Облак, вытянувшись в струнку, достал мяч из нижнего угла ворот. А какой шанс был у Бензема! Француз в стиле Эмре Джана наносил удар через себя – мяч пролетел немного вышел «девятки» ворот Облака.

Ближе к концовке тайма гостям удалось отвести мяч от своих ворот, выровняв игру. Но в созидании у «Атлетико» ничего не получалось. Один удар в сторону ворот, даже не в створ – это явно не то, на что нужно команде, которая должна отыгрываться.

После разговора в перерыве подопечные Диего Симеоне добавили в активности. Навязывая больше борьбы в центре поля, игроки «Атлетико» старались контролировать мяч и большими силами идти в атаку. Понимая, что изменения нужны кардинальные Симеоне бросил в бой Гайтана и Торреса, которые поменяли Сауля и Гамейро. А вскоре на поле появился и АнхельКорреа, который заменил малозаметного ЯнникаФеррейру-Караско.

Однако ожидаемого эффекта перетурбации в составе гостей не принесли. «Реал» играл по счету и искал шанс увеличить преимущество. На 73-й минуте такой шанс использовал Роналду. Бензема отпасовал на португальца вдоль линии штрафной, тот выцарапал мяч у Фелипе Луиса и с лету вогнал его в сетку - 2:0.

Понимая, что гости пойдут ва-банк Зидан снял с игры КаимаБензема, выпустив вместо него Лукаса Васкеса. Но у «Атлетико» все также ничего не клеилось в атаке. Такой беззубой команды, как в атаке, так и обороне, у Симеоне, по-моему, не было никогда. «Реал» же подловил соперника на контратаке и провел третий мяч. И снова отличился Криштиану Роналду, оформивший второй подряд хет-трик в Лиге чемпионов. Похоже, ответный матч на «Висенте Кальдером» станет формальность…

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«Реал Мадрид» - «Атлетико Мадрид» - 3:0
 
Голы:  Криштиану Роналду, 10, 73, 86 
 
«Реал»: Кейлор Навас, Марсело, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, '46), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Карим Бензема (Лукас Васкес, '77), Иско (Марко Асенсио, '68), Тони Крооc, Криштиану Роналду
 
«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Лукас-Франсуа Эрнандес, Стефан Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль Ньигес (Николас Гайтан, '58), Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Янник Феррейра-Карраско (Анхель Корреа, '68), Кевин Гамейро (Фернандо Торрес, '57)
 
Предупреждения: Иско, 48. - Хорхе Коке, 26. Сауль Ньигес, 53. Стефан Савич, 83.
 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    hater of haters
      hater of haters, 02.05.2017 23:39
    +8
    Давно я не видел настолько беззубого АТМ... В защите - проходной двор, в атаке - полный ноль.
    Ответный матч превращается в чистую формальность И нам повезло, что дерби до финала хоть не добралось.
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 02.05.2017 23:39
    +4
    Браво Роналду!!! Уверенная победа в дерби.
    Не буду осуждать, если Де Хея примет решение летом перейти в стан сливочных - он заслужил играть на самом высшем уровне
    Ссылка
    pol-55
      pol-55, 02.05.2017 23:39
    +6
    Атлетико?Сегодня на фоне Реала,так себе *мальчики для беготни*
    Зидан засланец,Бензиму мог менять после 10минуты,когда стало ясно, кто есть кто по использованых моментах.
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 02.05.2017 23:40
    +3
    класний фінал буде Юве - Реал. Головне, що всі у повному здоров'ї підійшли до матчу!
    Ссылка
    patreot_ukrainy
    patreot_ukrainy, 02.05.2017 23:40
    +4
    Роналду - лучший! Гениальнейший игрок. Кабачку до него, как до Луны!
    Ссылка
    ZpoRt
      ZpoRt, 02.05.2017 23:43
    +9
    малиновский, у которого в его донецкой голове голове только шахтер и Барса сегодня очень огорчен)))
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 02.05.2017 23:44
    +1
    Лестер бы сыграл не хуже. Мда Ателтико...
    Ссылка
    Ярослав Ковальчук Соборний храм
      Ярослав Ковальчук Соборний храм, 02.05.2017 23:45
    +3
    Роналду - неперевершений футболіст! ))
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 02.05.2017 23:45
    +4
    Любуйтесь найкращою командою світу!!! І найкращим гравцем!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.05.2017 23:45
    -1
    СИМЕОНЕ: Моя команда сделает все, чтобы болельщики испытывали гордость

    сделали хуле
    Ссылка
    method12
    online
      method12, 02.05.2017 23:47
    -1
    HALA MADRID
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 02.05.2017 23:48
    -1
    кто то удивлен? без сюрпризов.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 02.05.2017 23:51
    0
    pulse240, 02.05.2017 23:44
    Лестер бы сыграл не хуже. Мда Ателтико...
    и я о том же! с углового Хут и пару выпадов Варди, и Лисы дальше!;))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 02.05.2017 23:54
    +2
    Не считаю что Атлетико были мальчиками для битья или слили там игру. Просто Реал впервые за последние 2 года сыграл идеально в защите.
    Ссылка
    lilleHAMMER
      lilleHAMMER, 02.05.2017 23:55
    +2
    deN., 02.05.2017 23:40
    класний фінал буде Юве - Реал. Головне, що всі у повному здоров'ї підійшли до матчу!
    Вже Ман.Сіті і Боруссія Д.була в екстазі після жеребкування,а де вони зараз? Правильно, біля телевізорів будуть переглядати матч Монако у півфіналі ЛЧ.
    Ссылка
    kot-7
    online
    kot-7, 02.05.2017 23:56
    0
    Рон да и вся команда молодчаги,Каземиро немного пожарил обрезами,Зизу с заменами угадал...
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 02.05.2017 23:57
    0
    lilleHAMMER, 02.05.2017 23:55
    deN., 02.05.2017 23:40
    класний фінал буде Юве - Реал. Головне, що всі у повному здоров'ї підійшли до матчу!

    Вже Ман.Сіті і Боруссія Д.була в екстазі після жеребкування,а де вони зараз? Правильно, біля телевізорів будуть переглядати матч Монако у півфіналі ЛЧ.
    в Ман Сіті і Боррусії відсутня оборона...
    Ссылка
    leoifua1993
    online
    leoifua1993, 02.05.2017 23:58
    0
    Сіміоне потрібно йти Інтер,він з цього Атлетіко ітак всі соки вижав!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.