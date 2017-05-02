Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал vs Атлетико: стартовые составы

Мадридские клубы на «Сантьяго Бернабеу» проведут первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов

  • 02.05.2017 21:05
  • 2232 просмотров
  • 1 комментария
Метки
realmadrid.com
© realmadrid.com

Мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» определились со стартовыми составами на полуфинальный поединок Лиги чемпионов, который вскоре стартует на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Роналду

Запас: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Ковачевич, Васкес, Асенсио, Мората

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Лукас, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро

Запас: Мойя, Тьягу, Торрес, Корреа, Томас, Гайтан, Альберто Родрикес
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Егор Тодов
    Егор Тодов, 02.05.2017 21:15
    -4
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.