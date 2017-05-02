Реал vs Атлетико: стартовые составы

Мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» определились со стартовыми составами на полуфинальный поединок Лиги чемпионов, который вскоре стартует на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Роналду
Запас: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Ковачевич, Васкес, Асенсио, Мората
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Лукас, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро
Запас: Мойя, Тьягу, Торрес, Корреа, Томас, Гайтан, Альберто Родрикес
Источник — Sport.ua
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